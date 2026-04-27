La grande prédiction d'un joueur du PSG sur Dembélé et le Ballon d'Or

Amadou Diawara

Etincelant la saison dernière, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans du sacre du PSG en Ligue des Champions. Logiquement, le numéro 10 de Luis Enrique a été sacré Ballon d'Or 2025. Interrogé ce lundi après-midi en conférence de presse, Khvicha Kvaratskhelia a affirmé que son coéquipier pouvait en gagner plusieurs.

Lors de l'été 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a arraché Ousmane Dembélé au FC Barcelone. En effet, le club de la capitale a levé la clause libératoire à 50M€ de l'international français. Auteur d'une première saison prometteuse à Paris, Ousmane Dembélé a enchainé les prestations XXL au début de l'année 2025. N'ayant rien perdu de sa capacité d'élimination, le numéro 10 du PSG a ajouté l'instinct de buteur à sa palette. Et l'écurie emmenée par Luis Enrique en a bien profité. En effet, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans du premier sacre du PSG en Ligue des Champions. Les Parisiens ayant étrillé l'Inter en finale le 31 mai 2025.

Mercato - PSG : Le transfert réclamé sur RMC pour venir remplacer Ousmane Dembélé https://t.co/6XrBMHOS3b — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

«C’est pour ça qu’il a gagné le Ballon d’Or» Grâce à ses performances de hautes volées en 2024-2025, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or au théâtre du Châtelet de Paris le 22 septembre. Et à en croire Khvicha Kvaratskhelia, son coéquipier pourrait en remporter d'autres.