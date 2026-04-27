La grande prédiction d'un joueur du PSG sur Dembélé et le Ballon d'Or

Etincelant la saison dernière, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans du sacre du PSG en Ligue des Champions. Logiquement, le numéro 10 de Luis Enrique a été sacré Ballon d'Or 2025. Interrogé ce lundi après-midi en conférence de presse, Khvicha Kvaratskhelia a affirmé que son coéquipier pouvait en gagner plusieurs.
Lors de l'été 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a arraché Ousmane Dembélé au FC Barcelone. En effet, le club de la capitale a levé la clause libératoire à 50M€ de l'international français. Auteur d'une première saison prometteuse à Paris, Ousmane Dembélé a enchainé les prestations XXL au début de l'année 2025. N'ayant rien perdu de sa capacité d'élimination, le numéro 10 du PSG a ajouté l'instinct de buteur à sa palette. Et l'écurie emmenée par Luis Enrique en a bien profité. En effet, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans du premier sacre du PSG en Ligue des Champions. Les Parisiens ayant étrillé l'Inter en finale le 31 mai 2025.
«C’est pour ça qu’il a gagné le Ballon d’Or»
Grâce à ses performances de hautes volées en 2024-2025, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or au théâtre du Châtelet de Paris le 22 septembre. Et à en croire Khvicha Kvaratskhelia, son coéquipier pourrait en remporter d'autres.
«Il peut gagner ce trophée plusieurs fois»
« Avec Dembélé, je n’ai pas besoin de travailler beaucoup avec lui. C’est vraiment un plaisir de jouer avec lui. Il peut tout faire sur le terrain, je le regarde, c’est un grand plaisir, il peut créer des opportunités pour moi, il me facilite la tâche. C’est pour ça qu’il a gagné le Ballon d’Or, et je pense qu’il peut gagner ce trophée plusieurs fois », a affirmé Khvicha Kvaratskhelia, le numéro 7 du PSG, en conférence de presse ce lundi après-midi. En cas de nouveau sacre en Ligue des Champions et d'une belle épopée en Coupe du Monde avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé pourra se permettre de rêver.