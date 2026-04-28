Elye Wahi chambre l'OM sur les réseaux sociaux : Daniel Riolo craque, «ferme la au bout d'un moment»

Axel Cornic

Recrue star de l’été 2024, Elye Wahi n’a pas du tout convaincu à l’Olympique de Marseille, qu’il a quitté seulement quelques mois après. Mais l’attaquant s’est rappelé au bon souvenir de son ancien club tout récemment, puisque c’est lui qui a offert le match nul à l’OGC Nice (1-1), avec d’ailleurs une petite polémique qui a suivi.

Il avait sans aucun doute une envie de prendre sa revanche. Gros flop de l’OM la saison dernière, Elye Wahi a peut-être plombé les dernières chances d’une qualification en Ligue des Champions. Prêté à l’OGC Nice, l’attaquant a en effet marqué un penalty, qui plus est en panenka, y allant même abondamment dans le chambrage sur comme en dehors du terrain.

Rien ne va plus à l'OM : Mohamed Henni pique une nouvelle crise (et c'est très drôle) https://t.co/HaKFw56SYL — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

« Je ne comprends pas son attitude » Mais ça n’a pas plu à tout le monde et c’est notamment le cas de Daniel Riolo, qui l’a fait savoir sur RMC. « Je ne comprends pas son attitude. Si c'est juste un attaquant d'une équipe de bas de tableau à qui on donne un ballon, en lui disant "cours et essaie de faire quelque chose", pour l'instant il ne peut se contenter que de ça. Il ne peut faire que ça. Il est allé en Allemagne, il n'a rien fait, il est allé à Lens, rien. Il fait le gros transfert à Marseille, mais il ne mettait pas un pied devant l'autre » a lancé le célèbre sniper de l’After Foot, ce lundi soir.