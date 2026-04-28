PSG : Le coup de pouce qu'espérait Didier Deschamps pour la Coupe du Monde !

Lors des derniers rassemblements de l'équipe de France, Didier Deschamps a pris l'habitude de convoquer trois gardiens : Mike Maignan, Brice Samba et Lucas Chevalier. Si le portier du PSG ne joue plus avec son club, le sélectionneur des Bleus continue de lui accorder sa confiance. Alors que la Coupe du Monde approche à grands pas, Didier Deschamps aurait espéré voir Luis Enrique utiliser Lucas Chevalier ces dernières semaines. Un vœu qui n'a pas été exaucé.
Lors du dernier mercato estival, Luis Enrique a fait un choix fort. Alors que Gianluigi Donnarumma n'a pas le profil pour développer son jeu, le coach du PSG a demandé à Luis Campos de le vendre, et de le remplacer par Lucas Chevalier. Pour régaler Luis Enrique, le conseiller football parisien a bouclé un transfert à hauteur de 30M€ avec Manchester City, et a finalisé une opération à 40M€ avec le LOSC.
Deschamps voulait voir Chevalier rejouer au PSG
Arrivé dans la peau d'un gardien numéro 1 au PSG, Lucas Chevalier n'a jamais réussi à s'imposer sous ses nouvelles couleurs. Incapable d'enchainer les prestations de haute volée, le portier 24 ans a perdu sa place de titulaire à Paris. Ce qui ne fait pas du tout les affaires de Didier Deschamps.
PSG : La situation de Chevalier n'a pas évolué
Depuis de longs mois, Didier Deschamps mise sur trois gardiens : Mike Maignan, Lucas Chevalier et Brice Samba. Si le pensionnaire du PSG ne joue plus avec son club, le sélectionneur de l'équipe de France lui fait toujours confiance. Du moins, Didier Deschamps a fait appel à Lucas Chevalier lors du dernier rassemblement des Bleus, mais cette fois pour jouer le rôle de numéro 3. Et à en croire L'Equipe, le technicien de 57 ans espérait secrètement voir Luis Enrique le faire jouer après la dernière trêve internationale. Mais il a constaté que la situation de Lucas Chevalier n'avait pas évolué. Alors que la Coupe du Monde va démarrer le 11 juin, Didier Deschamps va dévoiler sa liste de joueurs convoqués le 14 mai. Ainsi, le numéro 30 du PSG ne peut jouer que deux matchs maximum d'ici-là. Reste à savoir si le patron tricolore citera finalement le nom de Lucas Chevalier.