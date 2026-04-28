PSG : Le coup de pouce qu'espérait Didier Deschamps pour la Coupe du Monde !

Amadou Diawara

Lors des derniers rassemblements de l'équipe de France, Didier Deschamps a pris l'habitude de convoquer trois gardiens : Mike Maignan, Brice Samba et Lucas Chevalier. Si le portier du PSG ne joue plus avec son club, le sélectionneur des Bleus continue de lui accorder sa confiance. Alors que la Coupe du Monde approche à grands pas, Didier Deschamps aurait espéré voir Luis Enrique utiliser Lucas Chevalier ces dernières semaines. Un vœu qui n'a pas été exaucé.

Lors du dernier mercato estival, Luis Enrique a fait un choix fort. Alors que Gianluigi Donnarumma n'a pas le profil pour développer son jeu, le coach du PSG a demandé à Luis Campos de le vendre, et de le remplacer par Lucas Chevalier. Pour régaler Luis Enrique, le conseiller football parisien a bouclé un transfert à hauteur de 30M€ avec Manchester City, et a finalisé une opération à 40M€ avec le LOSC.

Equipe de France : Hugo Lloris sur le retour, la réponse de Didier Deschamps est déjà tombée ? https://t.co/HVH5lJ0Nat — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

Deschamps voulait voir Chevalier rejouer au PSG Arrivé dans la peau d'un gardien numéro 1 au PSG, Lucas Chevalier n'a jamais réussi à s'imposer sous ses nouvelles couleurs. Incapable d'enchainer les prestations de haute volée, le portier 24 ans a perdu sa place de titulaire à Paris. Ce qui ne fait pas du tout les affaires de Didier Deschamps.