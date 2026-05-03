«Il n'y a plus rien» : Bixente Lizarazu dénonce le vrai problème de l’OM !

Pierrick Levallet

L’OM replonge en pleine crise. Ce samedi, le club phocéen s’est incliné sur la pelouse du FC Nantes (3-0) et voit ainsi la qualification pour la prochaine Ligue des champions s’éloigner de plus en plus. Bixente Lizarazu en a alors profité pour pointer du doigt le vrai problème de la formation marseillaise.

Décidément, rien ne va plus à l’OM. Le club phocéen n’avait plus le droit à l’erreur pour pouvoir continuer à espérer une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Mais les hommes d’Habib Beye se sont inclinés sur la pelouse du FC Nantes ce samedi (3-0) et voient ainsi la troisième place de Ligue 1 s’éloigner de plus en plus. Bixente Lizarazu s’est alors permis de pointer du doigt ce qu’il pense être le réel souci de la formation marseillaise en cette fin de saison.

«Le problème, à l’origine, n’est pas lié aux joueurs» « Les joueurs de l’OM ont lâché ? On dit toujours ça parce que c’est le plus facile à expliquer. Mais je pense qu’à force de prendre des tempêtes, le bateau est en train de couler. Le problème, à l’origine, n’est pas lié aux joueurs. Je ne connais pas des joueurs qui ont envie de lâcher. Il y a des contextes qui font que tu voles sur un terrain et puis des contextes qui font que tu n’arrives plus à jouer » a d’abord confié le champion du monde 1998 sur Téléfoot.