Transfert au PSG : Rayan Cherki et Michael Olise ont dit non pour la même raison !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Faisant désormais pleinement partie de l’équipe de France, Michael Olise (Bayern Munich) et Rayan Cherki (Manchester City) ont été convoités par le PSG il y a deux ans. Mais ces deux pistes n’auront finalement jamais abouti du côté du club parisien, qui n’a pas senti les deux Français pleinement impliqués dans leur volonté de signer à Paris.

Si aujourd’hui, le PSG fait rêver la plupart des joueurs du monde, cela n’a pas toujours été le cas. En effet, ce dimanche, l’Equipe indique qu’au cours des dernières années, le club de la capitale a subi beaucoup d’échecs sur le mercato. Si Harry Kane a notamment échappé au PSG en 2024, c’est également le cas pour deux joueurs désormais bien installés en équipe de France : Michael Olise et Rayan Cherki.

Olise a douté avec le PSG Après avoir décidé de quitter Crystal Palace il y a deux ans, Michael Olise a décidé de rejoindre le Bayern Munich, malgré un bel intérêt du PSG à son égard. « C'était à lui de prendre sa décision. Il a pesé les choses et, comme d'autres, il a choisi un autre projet », indique-t-on au sein du club parisien concernant Olise, devenu l’un des meilleurs joueurs du monde en Allemagne. En réalité, l’ailier droit né en 2001 aurait eu des réserves quant au projet parisien, alors que le Bayern Munich offrait davantage de garanties sportives.