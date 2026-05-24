Trois départs sont annoncés au Real Madrid : Kylian Mbappé fait ses adieux sur Instagram !

Amadou Diawara

Alors que la saison du Real Madrid est officiellement terminée, David Alaba, Dani Carvajal et Alvaro Arbeloa peuvent faire leurs valises. En effet, les trois hommes ne seront plus à la Maison-Blanche à la reprise. Sur son compte Instagram, Kylian Mbappé a tenu à leur faire passer un message fort ce dimanche après-midi.

Pour le compte de la 38ème et dernière journée de Liga, le Real Madrid s'est frotté à l'Athletic Bilbao ce samedi. Grâce à des buts de Gonzalo Garcia, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et de Brahim Diaz, les Merengue se sont imposés 4-2 au Santiago Bernabeu. Une victoire qui n'a aucune incidence sur le classement en Liga. Le Real Madrid conservant sa deuxième place, derrière le FC Barcelone, champion.

«Merci pour tout» Eliminé par le Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid ne disputera pas la finale. Par conséquent, la saison des Madrilènes est officiellement terminée. Ainsi, David Alaba, Dani Carvajal et Alvaro Arbeloa peuvent déjà préparer leurs affaires. Les trois hommes étant sur le départ. D'une part, David Alaba, Dani Carvajal vont changer de club librement et gratuitement, étant en fin de contrat le 30 juin. D'autre part, Alvaro Arbeloa va laisser sa place sur le banc du Real Madrid. José Mourinho étant pressenti pour le remplacer à l'intersaison.