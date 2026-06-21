Raymond Domenech craque en plein débat sur Michael Olise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il dispute actuellement la Coupe du Monde avec l'équipe de France en Amérique, Michael Olise fait également les gros titres des rubriques mercato dans la presse. Le PSG et le Real Madrid sont annoncés sur ses traces et semblent prêts à débourser des grosses sommes pour le déloger du Bayern Munich. Un sujet qui a fait craquer Raymond Domenech vendredi soir sur La Chaine L'EQUIPE...

Auteur d'un premier match assez remarquable en Coupe du Monde avec l'équipe de France contre le Sénégal mardi dernier (3-1) avec deux passes décisives à son actif, Michael Olise (24 ans) semble également bien parti pour affoler le mercato estival. Après sa grosse saison avec le Bayern Munich, l'attaquant tricolore aurait déjà des courtisans de renom sur ses traces pour cet été... En plus du Real Madrid, c'est désormais le PSG qui semble en pincer pour Olise.

« Paris veut tenter le deal cet été » Olivier Ménard, animateur de l'émission L'EQUIPE du Soir, avait révélé l'information sur le PSG la semaine passée : « Je l'ai appris personnellement, le PSG cible Olise cet été. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de signer l'ailier du Bayern Munich. Le nom d'Olise a agité la rubrique mercato la semaine dernière. Certains médias avaient annoncé à tort que la cible de Florentino Pérez était Olise, non ce n'était pas Olise. Le Bayern avait réagi et l'avait déclaré intransférable. Mais Paris veut tenter le deal cet été », a-t-il indiqué. C'est donc clair : le PSG et le Real Madrid devraient se disputer la signature de Michael Olise cet été à coup de grosses propositions financières.