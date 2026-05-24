Mercato : Les stars du PSG font peur, les prochaines recrues ont besoin d'être rassurées !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Faisant désormais partie des meilleurs clubs du monde, le PSG a totalement évolué. Sur le mercato notamment, le club parisien, qui auparavant, se devait de convaincre ses potentielles recrues, n’a plus ce besoin. Désormais, les dirigeants se doivent surtout de rassurer les pistes qui peuvent craindre un certain manque de temps de jeu en raison de la présence de plusieurs stars dans l’effectif.

Le PSG a véritablement changé au cours des dernières saisons. Arrivé sur le banc du club parisien en juillet 2023, Luis Enrique a révolutionné la manière de fonctionner des Rouge et Bleu, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Ce dimanche, le journal l’Equipe révèle ainsi qu’après des années compliquées sur le mercato notamment, le PSG est désormais très bien perçu par de nombreux joueurs. Paris est désormais vu comme une très bonne destination, avec un club et un coach capables de faire passer un palier à plusieurs joueurs.

Le PSG doit rassurer ses futures recrues En ce sens, le quotidien sportif indique que si auparavant, le PSG se devait de convaincre ses cibles afin de les faire signer, ce n’est plus le cas. Désormais, les dirigeants parisiens doivent davantage rassurer les joueurs concernés, en leur garantissant un certain rôle et un certain temps de jeu au sein de l’effectif. Car si Paris a aboli son régime de stars depuis plusieurs années, certains joueurs ont tout de même une dimension mondiale comme par exemple Khvicha Kvaratskhelia ou encore Ousmane Dembélé.