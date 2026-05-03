«Pas question» : Le PSG fait une requête spéciale au Bayern Munich et se fait recaler !

Alexis Brunet

Mercredi soir, le PSG se rend sur la pelouse du Bayern Munich en demi-finale retour de Ligue des champions. Pour l’occasion, les Parisiens voulaient séjourner dans le même hôtel que la saison dernière pour la finale de la C1. Malheureusement, Vincent Kompany a refusé, car c’est également l’hôtel des Bavarois lors de leur mise au vert.

Mardi 28 avril dernier, les spectateurs du Parc des princes ont sans doute assisté à l’un des plus grands matchs de football de l’histoire. À l’occasion des demi-finales de la Ligue des champions, le PSG recevait le Bayern Munich et cela a donné lieu à un véritable feu d’artifice. Les Parisiens se sont finalement imposés 5-4 et ont donc une légère avance avant le match retour.

Le PSG ne séjournera pas dans le même hôtel que l’année dernière pour la finale de la LDC Après le match nul contre Lorient ce samedi (2-2), le PSG disputera sa demi-finale retour contre le Bayern Munich mercredi soir. Pour l’occasion, les Parisiens voulaient séjourner dans le même hôtel que la saison dernière lors de la finale de la Ligue des champions (l'Infinity Hotel & Conference Resort), mais le club allemand a refusé car c’est l’hôtel qu’il utilise pour ses mises au vert. Ce vendredi, Vincent Kompany et Christoph Freund (directeur sportif bavarois) ont d’ailleurs évoqué le sujet et les propos sont rapportés par L’Équipe. « C'est notre hôtel. Il n'est pas question de le laisser aux Parisiens et encore moins de partager plusieurs étages. C'est notre ville, c'est notre match à domicile, il n'y a donc rien à négocier. »