Thierry Henry, la déclaration enflammée en direct à la télévision !

Après avoir brillé sous le maillot d’Arsenal et de l’équipe de France, Thierry Henry a brillamment réussi sa reconversion dans les médias, intervenant notamment sur la chaîne américaine CBS Sport. Mercredi soir, l’une de ses prises de parole a d’ailleurs ému les réseaux sociaux, une belle déclaration envers une personne du plateau.
Joueur de légende, Thierry Henry est devenu un consultant respecté en intervenant sur la chaîne américaine CBS Sport pour les matches de Ligue des champions diffusés à l’étranger. L’ancien international français livre notamment ses analyses aux côtés de Micah Richards, passé par Manchester City et contraint de prendre sa carrière en 2019 à seulement 31 ans en raison de problèmes à un genou. Au moment de revenir sur la blessure de Kasper Schmeichel à l’épaule qui pourrait le contraindre à prendre sa retraite, Thierry Henry a fait une belle déclaration à son acolyte sur le plateau.
« J'ai le plus grand respect pour la façon dont tu as géré ça »
« Je voulais te dire quelque chose. Hier (mardi), je n'ai pas pu, car c'était le moment de Kasper (Schmeichel), a commencé Thierry Henry. Hier, tu m'as fait prendre conscience de quelque chose. Je voulais te le dire en face à face. À la fin de ma carrière, j'ai joué dix ans avec des douleurs intenses aux tendons d'Achille des deux côtés, mais j'ai pu terminer ma carrière comme je le souhaitais. Toi, tu n'as pas pu faire ça. J'ai le plus grand respect pour la façon dont tu as géré ça. Je ne sais pas comment tu as fait mentalement », a salué Thierry Henry, rapporté par RMC.
« Tu es désormais ma personne préférée dans cette émission »
« Pourtant, tu t'assois toujours ici en étant heureux, tu remontes le moral de tout le monde, tu rends tout le monde heureux. Je te regarde et je voulais juste te le dire parce qu'on apprécie ta valeur, a ajouté l’ancien numéro 12 des Bleus. Parfois, tu as peut-être l'impression d'être invisible, mais on te voit. Pendant très longtemps, ma personne préférée dans cette émission était Chloé. C'est elle qui m'aide pour l'analyse, mais je suis sûr qu'elle ne m'en voudra pas si je dis que tu es désormais ma personne préférée dans cette émission. »
Une déclaration qui a ému Micah Richards. « J'étais vraiment déprimé mais je ne m'en suis pas occupé. Je buvais beaucoup pour essayer de masquer ma souffrance, a révélé le consultant anglais. Un bon ami m'a aidé à relativiser, il m'a dit: 'Es-tu heureux? As-tu ta famille à tes côtés?' Malgré la gravité de ma blessure à l'époque, j'ai essayé de prendre le bon côté des choses, et non le mauvais. Dans la vie, j'essaie juste de voir le positif. »