Thierry Henry, la déclaration enflammée en direct à la télévision !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir brillé sous le maillot d’Arsenal et de l’équipe de France, Thierry Henry a brillamment réussi sa reconversion dans les médias, intervenant notamment sur la chaîne américaine CBS Sport. Mercredi soir, l’une de ses prises de parole a d’ailleurs ému les réseaux sociaux, une belle déclaration envers une personne du plateau.

Joueur de légende, Thierry Henry est devenu un consultant respecté en intervenant sur la chaîne américaine CBS Sport pour les matches de Ligue des champions diffusés à l’étranger. L’ancien international français livre notamment ses analyses aux côtés de Micah Richards, passé par Manchester City et contraint de prendre sa carrière en 2019 à seulement 31 ans en raison de problèmes à un genou. Au moment de revenir sur la blessure de Kasper Schmeichel à l’épaule qui pourrait le contraindre à prendre sa retraite, Thierry Henry a fait une belle déclaration à son acolyte sur le plateau.

« J'ai le plus grand respect pour la façon dont tu as géré ça » « Je voulais te dire quelque chose. Hier (mardi), je n'ai pas pu, car c'était le moment de Kasper (Schmeichel), a commencé Thierry Henry. Hier, tu m'as fait prendre conscience de quelque chose. Je voulais te le dire en face à face. À la fin de ma carrière, j'ai joué dix ans avec des douleurs intenses aux tendons d'Achille des deux côtés, mais j'ai pu terminer ma carrière comme je le souhaitais. Toi, tu n'as pas pu faire ça. J'ai le plus grand respect pour la façon dont tu as géré ça. Je ne sais pas comment tu as fait mentalement », a salué Thierry Henry, rapporté par RMC.