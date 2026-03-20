Mercato - PSG : Quand un sponsor faisait tomber à l’eau le transfert d’un champion du monde

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis l’arrivée du Qatar, le PSG a pu s’offrir certaines des plus grandes stars de la planète football. Mais voilà qu’avant même ce rachat survenu en 2011, le club de la capitale avait pu attirer de grands noms. Mais voilà que certains transferts prestigieux sont également malheureusement tombés à l’eau.

Actuellement, le PSG peut compter deux champions du monde dans ses rangs : Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez. Les deux ont été titrés avec l’équipe de France en 2018 et ils font ainsi partie de la longue liste des joueurs ayant soulevé la Coupe du monde et qui ont porté le maillot du PSG. Sur celle-ci, on peut également retrouvé des noms comme Blaise Matuidi, Ronaldinho, Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Raï. Et voilà que Franz Beckenbauer aurait également pu y figurer.

Un joueur du PSG fait polémique, cette nouvelle révélation va mettre fin au malaise ? https://t.co/4uHfHageD2 — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

« Je m'étais mis d'accord avec Franz Beckenbauer » Considéré comme l’un des plus grands joueurs du football allemand, Franz Beckenbauer avait remporté la Coupe du monde avec la RFA en 1974. Ayant fait sa carrière de joueur entre l’Allemagne et les Etats-Unis, le Ballon d’Or 1972 et 1976 aurait également pu jouer en France. En effet, à l’époque, le PSG avait voulu le recruter. En 2020, dans un entretien accordé au Parisien, Daniel Hechter, ancien président du club de la capitale, était revenu sur cet échec avec Beckenbauer, confiant dans un premier temps : « Je m'étais mis d'accord avec Franz Beckenbauer le défenseur champion du monde du Bayern Munich. A l'époque on avait du mal à se maintenir et j'avais besoin d'un joueur expérimenté pour encadrer les jeunes ».