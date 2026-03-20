Mercato - PSG : Quand un sponsor faisait tomber à l’eau le transfert d’un champion du monde

Depuis l’arrivée du Qatar, le PSG a pu s’offrir certaines des plus grandes stars de la planète football. Mais voilà qu’avant même ce rachat survenu en 2011, le club de la capitale avait pu attirer de grands noms. Mais voilà que certains transferts prestigieux sont également malheureusement tombés à l’eau.
Actuellement, le PSG peut compter deux champions du monde dans ses rangs : Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez. Les deux ont été titrés avec l’équipe de France en 2018 et ils font ainsi partie de la longue liste des joueurs ayant soulevé la Coupe du monde et qui ont porté le maillot du PSG. Sur celle-ci, on peut également retrouvé des noms comme Blaise Matuidi, Ronaldinho, Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Raï. Et voilà que Franz Beckenbauer aurait également pu y figurer.
« Je m'étais mis d'accord avec Franz Beckenbauer »
Considéré comme l’un des plus grands joueurs du football allemand, Franz Beckenbauer avait remporté la Coupe du monde avec la RFA en 1974. Ayant fait sa carrière de joueur entre l’Allemagne et les Etats-Unis, le Ballon d’Or 1972 et 1976 aurait également pu jouer en France. En effet, à l’époque, le PSG avait voulu le recruter. En 2020, dans un entretien accordé au Parisien, Daniel Hechter, ancien président du club de la capitale, était revenu sur cet échec avec Beckenbauer, confiant dans un premier temps : « Je m'étais mis d'accord avec Franz Beckenbauer le défenseur champion du monde du Bayern Munich. A l'époque on avait du mal à se maintenir et j'avais besoin d'un joueur expérimenté pour encadrer les jeunes ».
« Notre sponsor RTL n'a finalement pas suivi »
Daniel Hechter avait alors fait des pieds et des mains pour faire venir Franz Beckenbauer au PSG. Mais voilà que ce transfert n’aura finalement jamais eu lieu, la faute à un sponsor du club de la capitale. « Je suis même parti à Munich pour négocier avec lui. Mais notre sponsor RTL n'a finalement pas suivi », expliquait Hecter. Beckenbauer aura finalement découvert le championnat de France quelques années plus tard alors qu’il était devenu entraîneur. C’est ainsi que l’Allemand s’était retrouvé aux commandes de l’OM lors de la saison 1990-1991.