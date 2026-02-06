«Vraie petite m*rde» : Une légende de l’OM insultée depuis la publication d’une vidéo

Grand club français, l'OM a vu passer de grands joueurs qui ont marqué les esprits à Marseille. Certains restent liés à vie avec ce club qui fait vivre une ville entière au rythme des matches de football. Toutes les légendes marseillaises ne bénéficient pas forcément d'une popularité incroyable sur les réseaux sociaux ensuite. Un ancien international français devenu consultant le comprend bien.
Légende de l'OM avec qui il a remporté la Ligue des champions en 1993, Eric Di Meco poursuit ses activités dans les médias depuis des années. Le consultant diversifie ses activités et jeudi soir, il était présent lors de l'inauguration d'une pizzeria qui porte son nom, Casa Di Meco, un projet dans lequel il est associé. Mais dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, certains internautes remarquent une présence qui ne réjouit pas tout le monde. Certains n'hésitent même pas à insulter l'ancien joueur marseillais.
Eric Di Meco avec une femme politique, ça dérape
Sur cette fameuse vidéo de l'inauguration de ce restaurant, on aperçoit donc Eric Di Meco aux côtés de Martine Vassal, candidate à la Mairie de Marseille et ancienne membre des Républicains. Certains internautes n'apprécient pas de voir l'ancien joueur de l'OM aux côtés de cette femme politique et n'hésitent pas à le faire savoir. « Vraie petite merde » peut-on lire dans les messages parfois accompagnés d'emojis qui vomissent. Une chose est sûre, cette proximité n'est pas vue d'un bon oeil.
Un nouveau restaurant pour Di Meco
Ancien défenseur aux 23 sélections en Equipe de France, Eric Di Meco a marqué les esprits lors de sa carrière en portant le maillot de l'OM de 1980 à 1994. A Marseille, il reste très apprécié et les supporters n'ont pas envie de voir des figures incontournables du club trop se mélanger. Après sa carrière de joueur, ses activités de consultant sportif et son goût pour la musique, voilà l'ancien joueur qui se lance dans une nouvelle activité.