PSG : Changement à l'OM, qui va être le grand perdant du Classico ?

La rédaction

Week-end de Classico. La sauce est déjà montée depuis quelques jours puisque Bradley Barcola lançait les hostilités après la victoire parisienne à Strasbourg (2-1). A l'approche du grand soir, Roberto De Zerbi a répondu présent pour ses obligations médiatiques vendredi. L'occasion pour l'entraîneur de l'Olympique de Marseille de faire perdurer le suspense dans la presse pour un poste clé. Il y aura un grand gagnant et un perdant, qui va être sacrifié ? C'est notre sondage du jour !

Le Paris Saint-Germain aura à cœur de prendre sa revanche. Le 22 septembre dernier, les Parisiens s'étaient rendus à Marseille diminués avec notamment les absences d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves et Bradley Barcola. Une équipe remaniée qui avait été battue par le groupe entraîné par Roberto De Zerbi. En janvier dernier, à l'occasion du Trophée des champions au Koweït (2-2 puis 1-4 aux tirs au but), l'OM était proche de faire le doublé lors d'une même saison contre son rival parisien historique. A un peu plus de 24 heures du coup d'envoi, une question occupe les pensées de certains journalistes au sujet de la composition de départ de Roberto De Zerbi.

🇫🇷 #Ligue1

👀 De Zerbi n'a pas de recette pour battre le PSG à part “jouer avec nos qualités”#beinsports pic.twitter.com/elSipgOU1Q — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 6, 2026

«Je le dis depuis l’an dernier, même quand vous ne le vouliez pas» Présent en conférence de presse avec Timothy Weah vendredi, l'entraîneur de l'OM a été interrogé sur son choix concernant le poste de gardien de but pour le Classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille au Parc des princes. « Avez-vous déjà fait votre choix entre Rulli et De Lange ? ». Jeffrey de Lange a apporté satisfaction contre le Stade Rennais mardi soir pour le compte du 1/8ème de finale de la Coupe de France. Le technicien italien n'y est pas allé par quatre chemins en soulignant avoir toujours cru en son portier néerlandais contrairement à certaines personnes présentes dans la salle de conférence de presse. « Vous verrez dimanche. Dimanche soir, vous comprendrez. Mais la confiance, je l’ai pour mes deux gardiens de la même manière. Il y en a un qui a beaucoup joué et qui nous a beaucoup donné. L’autre, je le dis depuis l’an dernier, même quand vous ne le vouliez pas, quand on a perdu en Coupe de France contre Lille. À l’époque, il y avait beaucoup de critiques, mais moi je disais déjà qu’il avait le même niveau que Rulli ».