Transfert au PSG : Recalé par l'OM, il file chez l'ennemi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'histoire aurait pu être bien différente. En 2010, Ludovic Giuly célébrait le sacre du PSG en Coupe de France, le trophée qui lui manquait dans l'hexagone. Néanmoins, si l'OM avait accédé à sa requête à l'été 2007, cette célébration avec le club parisien n'aurait sans doute jamais eu lieu. Il raconte.

Au printemps 2008, Amara Diané sauvait le PSG de la relégation en Ligue 2 grâce à son doublé contre le FC Sochaux (2-1). C'est à l'intersaison en question que Ludovic Giuly décidait de retrouver le championnat de France quatre ans après l'avoir quitté par le biais de son transfert de l'AS Monaco vers le FC Barcelone. Au terme d'une pige à la Roma, le champion d'Europe 2006 avec le Barça signait au Paris Saint-Germain.

«Oui, ça aurait été grandiose de pouvoir jouer là-bas» Et ce, l'été suivant le refus de l'OM de l'accueillir au Vélodrome comme Ludovic Giuly l'a avoué pendant son interview avec Hervé Mathoux dans le cadre du programme Détective Mathoux de Canal+. « Après Barcelone, j'appelle M.Anigo, je me mets d'accord avec lui pour venir à Marseille. Pape Diouf à l'époque, paix à son âme, et avait Karim Ziani dans ses petits papiers et a préféré faire le coup avec Ziani. Si j'ai été déçu ? Oui, ça aurait été grandiose de pouvoir jouer là-bas. Après, si ça ne s'est pas fait deux fois, ça veut dire que ça ne devait pas se faire ».