Transfert au PSG : Recalé par l'OM, il file chez l'ennemi !

L'histoire aurait pu être bien différente. En 2010, Ludovic Giuly célébrait le sacre du PSG en Coupe de France, le trophée qui lui manquait dans l'hexagone. Néanmoins, si l'OM avait accédé à sa requête à l'été 2007, cette célébration avec le club parisien n'aurait sans doute jamais eu lieu. Il raconte.
Au printemps 2008, Amara Diané sauvait le PSG de la relégation en Ligue 2 grâce à son doublé contre le FC Sochaux (2-1). C'est à l'intersaison en question que Ludovic Giuly décidait de retrouver le championnat de France quatre ans après l'avoir quitté par le biais de son transfert de l'AS Monaco vers le FC Barcelone. Au terme d'une pige à la Roma, le champion d'Europe 2006 avec le Barça signait au Paris Saint-Germain.
«Oui, ça aurait été grandiose de pouvoir jouer là-bas»
Et ce, l'été suivant le refus de l'OM de l'accueillir au Vélodrome comme Ludovic Giuly l'a avoué pendant son interview avec Hervé Mathoux dans le cadre du programme Détective Mathoux de Canal+. « Après Barcelone, j'appelle M.Anigo, je me mets d'accord avec lui pour venir à Marseille. Pape Diouf à l'époque, paix à son âme, et avait Karim Ziani dans ses petits papiers et a préféré faire le coup avec Ziani. Si j'ai été déçu ? Oui, ça aurait été grandiose de pouvoir jouer là-bas. Après, si ça ne s'est pas fait deux fois, ça veut dire que ça ne devait pas se faire ».
«Les principes ? Le projet était bon, il y avait quelque chose à reconstruire»
L'OM lui dit non, alors pourquoi pas le PSG avec un projet de reconstruction avec des grands noms tels que Grégory Coupet et surtout Claude Makélélé et Lilian Thuram ? « Un an plus tard (ndlr son transfert avorté à l'OM), je vais à Paris. Les principes ? Le projet était bon, il y avait quelque chose à reconstruire, je venais avec Claude (ndlr Makélélé), Greg Coupet et Lilian Thuram qui n'a pas pu signer parce qu'il a eu un problème au coeur, mais on était là pour reconstruire le PSG. Un vrai projet, j'étais très content d'en faire partie. J'étais à la Roma et je viens dans un club qui a frôlé la Ligue 2 ? C'est ce qui est bon, relever des défis et restructurer un peu les choses et redonner confiance aux supporters, au club et aux joueurs. La Coupe de France contre Monaco en 2010 ? C'était le seul titre qui me manquait en France. C'était génial d'avoir gagné avec Paris ce titre là ».