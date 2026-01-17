Séparation avec Kylian Mbappé : La nouvelle relation annoncée à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Depuis lundi dernier, Xabi Alonso n’est plus l’entraîneur du Real Madrid. Le coach espagnol a été limogé après la défaite contre le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne. Les dirigeants madrilènes se sont donc mis en quête d’un nouvel entraîneur pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Et parmi les noms envisagés, on pourrait retrouver celui de Mikel Arteta.

Lundi dernier, Xabi Alonso a quitté Kylian Mbappé. Le Real Madrid a annoncé le départ avec effet immédiat du technicien espagnol au lendemain de la défaite contre le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne. Alvaro Arbeloa a donc pris le relai sur le banc madrilène. Mais les dirigeants merengue se seraient mis en quête d’un nouvel entraîneur.

Mikel Arteta pour remplacer Xabi Alonso au Real Madrid ? Et dans cette optique, le Real Madrid aurait quatre noms en tête d’après les informations de TEAMtalk. Mikel Arteta ferait partie de cette liste. L’entraîneur d’Arsenal plairait à la direction de la Casa Blanca, qui le considérerait comme une option concrète pour succéder à Xabi Alonso. À voir maintenant si l’ancien du PSG sera tenté par le challenge du Real Madrid.