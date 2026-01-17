Rupture avec Kylian Mbappé : Le coup de pression !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a atteint un stade critique. Après la défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone, le club madrilène s’est séparé de Xabi Alonso. Alvaro Arbeloa l’a alors remplacé sur le banc merengue. Mais pour le moment, le coach de 42 ans n’a pas réussi à éteindre l’incendie. Au contraire, les choses ont empiré avec l’élimination contre Albacete en Coupe du Roi.

Le vestiaire du Real Madrid mis sous pression Comme le rapporte MARCA, les supporters du Real Madrid commenceraient ainsi à perdre patience. Le public du Santiago Bernabéu a des doutes depuis un moment concernant l’effectif. Les fans de la Casa Blanca mettraient donc la pression aux joueurs, Kylian Mbappé compris, pour redresser la barre au plus vite.