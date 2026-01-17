Rupture avec Kylian Mbappé : Le coup de pression !

La seconde partie de saison promet d’être un tournant dans le projet du Real Madrid. Le club madrilène a limogé Xabi Alonso et l’a remplacé par Alvaro Arbeloa. Mais le coach de 42 ans n’a pas encore réussi à éteindre l’incendie. Les supporters mettraient ainsi la pression aux joueurs, Kylian Mbappé compris, pour redresser la barre rapidement.
Le Real Madrid a atteint un stade critique. Après la défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone, le club madrilène s’est séparé de Xabi Alonso. Alvaro Arbeloa l’a alors remplacé sur le banc merengue. Mais pour le moment, le coach de 42 ans n’a pas réussi à éteindre l’incendie. Au contraire, les choses ont empiré avec l’élimination contre Albacete en Coupe du Roi.
Le vestiaire du Real Madrid mis sous pression
Comme le rapporte MARCA, les supporters du Real Madrid commenceraient ainsi à perdre patience. Le public du Santiago Bernabéu a des doutes depuis un moment concernant l’effectif. Les fans de la Casa Blanca mettraient donc la pression aux joueurs, Kylian Mbappé compris, pour redresser la barre au plus vite.
Encore une catastrophe avec Kylian Mbappé ?
À voir maintenant si Alvaro Arbeloa parviendra à faire rentrer les choses dans l’ordre au Real Madrid. Le technicien espagnol va avoir besoin que son vestiaire soit entièrement uni sous une même cause pour éviter la catastrophe d’une seconde saison blanche. Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont d’ores et déjà prévenus.