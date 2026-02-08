Un joueur de légende recruté par le PSG, il raconte tout : «J’ai choisi de venir»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG version QSI a multiplié les recrutements clinquants pendant des années, et ce fut le cas à l'ensemble des postes, notamment celui de gardien de but. En 2018, l'un des plus grands portiers de toute l'histoire s'était engagé pour une saison avec le club parisien, et il a livré les coulisses de sa signature au PSG à cette époque.

Les faits remontent à l'été 2018, alors que l'équipe de France venait de remporter la deuxième Coupe du Monde de son histoire et que le PSG était en quête d'un nouveau concurrent à Alphonse Areola au poste de gardien de but après le départ de Kevin Trapp. Les dirigeants du club francilien ont fait jouer leur important réseau pour recruter une véritable légende historique à ce poste, l'Italien Gianluigi Buffon qui venait de quitter la Juventus Turin, et qui a signé un contrat d'une saison avec le PSG.

Buffon et sa signature au PSG Interrogé en décembre 2020 dans les colonnes de L’EQUIPE, Buffon est revenu sur les coulisses agitées de son arrivée au PSG deux ans auparavant : « Vers le mois de mars, mon agent vient à Turin et on discute. Il demande si je veux vraiment arrêter. Je lui dis oui et, en plaisantant, j'ajoute : "Bon, si le Real Madrid, le PSG ou le Barça t'appelle, tu me le dis." C'était une blague. Parce que je ne remets pas en question mon niveau, mais un club comme ça ne prend pas un joueur de 40 ans, d'habitude. Trois semaines plus tard, il m'appelle : "Gigi, tu irais au PSG ?" J'ai répondu : "Laisse-moi réfléchir trois-quatre jours, je dois voir avec ma famille, les enfants, comment m'organiser, ce qu'ils en pensent." Et je voulais parler au président, aussi. J'en parle à mes enfants, ils étaient fous de joie. "Ouah, tu vas à Paris, il y a Mbappé, Neymar, Verratti, Marquinhos !"Je pensais qu'ils seraient un frein et au contraire ils me poussent à le faire », confie Buffon.