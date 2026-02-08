L’OM a vendu une star contre son gré : «Je ne voulais pas partir»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme tant d'autres clubs, l'OM est parfois contraint de laisser partir certains de ses joueurs majeurs disposant d'une belle cote sur le marché des transferts afin de récupérer des liquidités. Et ce fut notamment le cas en 2004, lorsqu'un grand club de Premier League lorgnait sur une star de l'OM qui a été vendue contre sa volonté initiale.

Le marché des transferts réserve parfois de mauvaises surprises aux clubs qui doivent gérer les envies de départ de leurs meilleurs joueurs pour des challenges plus prestigieux, mais ce procédé peut également se produire en sens inverse. Et c'est d'ailleurs précisément ce qui s'est déroulé à l'OM lors du mercato estival 2004. Le club phocéen avait pu compter les mois précédents sur un immense Didier Drogba, qui l'avait notamment mené jusqu'en finale de la Coupe UEFA (perdue contre Valence). Et la nouvelle star de l'OM avait été poussée au départ contre son gré...

Drogba voulait rester à l'OM En effet, alors que Chelsea proposait un joli chèque de 37,5M€ à l'OM pour recruter Didier Drogba, le deal a fini par se faire, et ce malgré le refus initial de la part du buteur ivoirien qui voulait rester au Vélodrome : « J’ai rien demandé, je n’ai pas envie de partir (…) Quand je rentre, tout s’accélère, il y a la conférence de presse et le président de l’époque, Boucher, qui me dit qu’avec l’argent du transfert, ils vont pouvoir acheter plusieurs joueurs et que l’équipe ne sera plus dépendante de moi. Et il me dit : "Est-ce que la performance que tu as fait cette année (32 buts) tu la feras l’an prochain ?" Cela a piqué mon ego. Je me suis dit : "Ah, ils pensent que ce que j’ai fait là, c’est le fruit du hasard" », confiait Drogba dans l'émission Zack en Roue Libre en octobre 2023.