Un joueur du PSG laisse un champion de l’UFC sous le choc !

Le 17 décembre dernier, le PSG bouclait une année 2025 exceptionnelle en beauté. En effet, le club de la capitale remportait la Coupe Intercontinentale en battant Flamengo aux tirs au but. Les Parisiens ont alors pu compter sur un très grand Matvey Safonov, qui a arrêté 4 tentatives. De quoi impressionner le champion de l’UFC, Islam Makhachev.

Profitant de la blessure de Lucas Chevalier pour être titulaire dans les buts du PSG, Matvey Safonov n’a pas laissé passer sa chance. Ainsi, le gardien russe a notamment offert la Coupe Intercontinentale au club de la capitale. Auteur de 4 arrêts lors de la séance de tirs au but, Safonov a écoeuré les joueurs de Flamengo. Une performance XXL qui a fait énormément parler…

« Quel travail ! » Et voilà que Matvey Safonov a notamment choqué Islam Makhachev avec ses multiples arrêts. En effet, dans des propos rapportés par Championat, le champion de l’UFC a balancé à propos du gardien du PSG : « J'étais récemment au Qatar et j'ai vu le PSG remporter la Coupe intercontinentale. Quatre arrêts de Safonov ? Oui. Quel travail ! Je n'avais jamais vu un gardien réaliser quatre arrêts d’affilée ».