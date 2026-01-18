PSG : Un joueur quitte Paris, c'est la surprise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A seulement 17 ans, Ibrahim Mbaye a déjà pu goûter aux joies du monde professionnel, mais aussi à celles du foot international. L’ailier du PSG, qui s’est envolé pour le Maroc afin d’y disputer la CAN avec le Sénégal, va disputer la finale ce dimanche soir. Son entourage assure qu’il ne s’attendait pas à un tel parcours pour le crack né en 2008.

Mbaye comme dans un rêve Auteur d’apparitions remarquées, Ibrahim Mbaye pourrait rentrer dans l’histoire ce dimanche soir alors que les Lions de la Teranga vont tenter de battre le Maroc en finale de la compétition. Désormais perçu comme une vraie arme sur le côté, l’ailier du PSG ne s’attendait pas à une telle progression sur le plan international.