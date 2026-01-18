Neymar : La tromperie au PSG, la vérité éclate !

Neymar n'a pas appris le français. Voilà la rengaine qui suivait le Brésilien pendant ses années parisiennes. Cependant, en privé, il semble que le joueur s'exprimait aisément en français comme cela a été stipulé par plusieurs individus au fil du temps. Sur Instagram, en réagissant à un post du PSG samedi, Neymar a confirmé la tromperie au grand public.
A l'été 2017, un transfert record avait lieu. Le PSG décidait de payer la clause libératoire de 222M€ présente dans le contrat qui liait Neymar au FC Barcelone. De ce fait, le Paris Saint-Germain s'offrait une star du football mondial alors seulement âgée de 25 ans et troisième du Ballon d'or derrière Lionel Messi et le lauréat de cette année-là : Cristiano Ronaldo.
«Je t'aime PSG»
L'histoire entre Neymar et le Paris Saint-Germain a duré 6 ans. Et comme dans beaucoup de relations amoureuses, il y a eu des moments de frictions dont l'été 2019 avec la volonté du Brésilien de tourner la page pendant toute la période des transferts. Finalement, la séparation n'a pas eu lieu et l'affection de Neymar envers le PSG n'en a été que plus grande et forte comme il l'affirmait à Sept à Huit sur TF1 ou bien sur ses réseaux sociaux avec un « Je t'aime PSG ».
«De super moments passés avec vous !»
Contrairement à ses compatriotes Marquinhos et Thiago Silva qui ont rapidement appris le français en le parlant dans les interviews et en zone mixte, Neymar ne s'est jamais vraiment exprimé dans la langue de Molière dans les médias. Ce qui lui avait valu des critiques de toutes parts. Néanmoins, le streamer AmineMaTué, dans le cadre d'un clip promotionnel pour la Kings League, assurait que Neymar sait s'exprimer et refusait simplement de le montrer. Samedi 17 janvier, le PSG a publié les moments forts de sa victoire en Ligue 1 le même jour huit ans plus tôt avec un quadruplé de Neymar. L'occasion pour le Brésilien de faire savoir qu'il avait bel et bien trompé son monde. « De super moments passés avec vous ! ».