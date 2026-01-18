Neymar : La tromperie au PSG, la vérité éclate !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Neymar n'a pas appris le français. Voilà la rengaine qui suivait le Brésilien pendant ses années parisiennes. Cependant, en privé, il semble que le joueur s'exprimait aisément en français comme cela a été stipulé par plusieurs individus au fil du temps. Sur Instagram, en réagissant à un post du PSG samedi, Neymar a confirmé la tromperie au grand public.

A l'été 2017, un transfert record avait lieu. Le PSG décidait de payer la clause libératoire de 222M€ présente dans le contrat qui liait Neymar au FC Barcelone. De ce fait, le Paris Saint-Germain s'offrait une star du football mondial alors seulement âgée de 25 ans et troisième du Ballon d'or derrière Lionel Messi et le lauréat de cette année-là : Cristiano Ronaldo.

«Je t'aime PSG» L'histoire entre Neymar et le Paris Saint-Germain a duré 6 ans. Et comme dans beaucoup de relations amoureuses, il y a eu des moments de frictions dont l'été 2019 avec la volonté du Brésilien de tourner la page pendant toute la période des transferts. Finalement, la séparation n'a pas eu lieu et l'affection de Neymar envers le PSG n'en a été que plus grande et forte comme il l'affirmait à Sept à Huit sur TF1 ou bien sur ses réseaux sociaux avec un « Je t'aime PSG ».