PSG - Un joueur veut claquer la porte : Il est sanctionné !

Alors qu’il a pris la décision de quitter le FC Barcelone, Dro Fernandez est attendu prochainement au PSG, qui souhaite lever sa clause libératoire, estimée à 6M€. Un choix mal vécu au Barça, qui a d’ailleurs écarté le milieu offensif âgé de 18 ans à la veille du déplacement sur la pelouse du Slavia Prague en Ligue des champions.

Le PSG va très bientôt s’attacher les services d’un jeune espoir du FC Barcelone. Dro Fernandez a donné son accord pour un contrat jusqu’en 2030. Le club de la capitale doit désormais lever sa clause libératoire, estimée à 6M€, et les Blaugrana ont décidé de le sanctionner.

Dro Fernandez écarté par Barcelone En effet, d’après les informations du Parisien, Dro Fernandez a été écarté du groupe professionnel du FC Barcelone ce lundi, à la veille de la rencontre de Ligue des champions face au Slavia Prague. Le milieu offensif âgé de 18 ans était déjà absent de l’entraînement samedi, avant le déplacement du Barça sur la pelouse de la Real Sociedad (2-1).