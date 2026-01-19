PSG : Le plan drague en coulisses, ça vire au clash ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Plus joker ou remplaçant de luxe que titulaire régulier, Kang-in Lee n'est clairement pas une pierre angulaire de l'équipe de Luis Enrique. Cependant, le coach parisien et les dirigeants du PSG ne seraient pas pour autant prêts à se séparer de l'international sud-coréen de 24 ans. De quoi engendrer un vrai bras de fer en coulisses avec l'Atletico de Madrid.

Kang-in Lee se trouve dans la troisième saison de son aventure au PSG. Le milieu offensif polyvalent de 24 ans n'est jamais parvenu à pleinement s'incorporer sur la durée dans le onze de départ du Paris Saint-Germain sous Luis Enrique. De quoi engendrer bien des rumeurs de transfert en période de mercato. Ce fut déjà le cas l'été dernier et le feuilleton reprendrait ses droits cet hiver.

Coup de foudre pour Alemany avec Lee D'après les informations de Marca, Kang-in Lee ferait des envieux dans les bureaux des dirigeants de l'Atletico de Madrid. L'international sud-coréen serait une piste de longue date de Mateu Alemany, directeur du football des Colchoneros depuis l'automne dernier. Depuis son passage à Valence entre 2018 et 2021, Lee est courtisé par le dirigeant selon le quotidien madrilène.