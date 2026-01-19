PSG : Le plan drague en coulisses, ça vire au clash ?

Plus joker ou remplaçant de luxe que titulaire régulier, Kang-in Lee n'est clairement pas une pierre angulaire de l'équipe de Luis Enrique. Cependant, le coach parisien et les dirigeants du PSG ne seraient pas pour autant prêts à se séparer de l'international sud-coréen de 24 ans. De quoi engendrer un vrai bras de fer en coulisses avec l'Atletico de Madrid.
Kang-in Lee se trouve dans la troisième saison de son aventure au PSG. Le milieu offensif polyvalent de 24 ans n'est jamais parvenu à pleinement s'incorporer sur la durée dans le onze de départ du Paris Saint-Germain sous Luis Enrique. De quoi engendrer bien des rumeurs de transfert en période de mercato. Ce fut déjà le cas l'été dernier et le feuilleton reprendrait ses droits cet hiver.
Coup de foudre pour Alemany avec Lee
D'après les informations de Marca, Kang-in Lee ferait des envieux dans les bureaux des dirigeants de l'Atletico de Madrid. L'international sud-coréen serait une piste de longue date de Mateu Alemany, directeur du football des Colchoneros depuis l'automne dernier. Depuis son passage à Valence entre 2018 et 2021, Lee est courtisé par le dirigeant selon le quotidien madrilène.
Le PSG ne veut pas vendre, l'Atletico de Madrid ne va rien lâcher
Pour autant, le PSG ne cultiverait pas vraiment le désir de se séparer de Kang-in Lee quand bien même le principal intéressé ne fasse pas partie du onze de départ régulier de Luis Enrique. Pire, le comité directeur parisien, emmené par le conseiller sportif du Paris Saint-Germain qu'est Luis Campos, aurait pour projet de renouveler son contrat qui expirera le 30 juin 2028. Pas de quoi refroidir les ardeurs des dirigeants de l'Atletico de Madrid qui compterait bien passer à l'action cet hiver ou l'été prochain. Reste à savoir quel sera le dénouement du feuilleton désormais.