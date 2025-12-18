Divorce en vue : Zidane dragué par deux ex ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que la direction du Real Madrid envisagerait sérieusement un divorce prématuré avec Xabi Alonso, le nom de Zinedine Zidane fait déjà beaucoup parler en Espagne. Et Pierre Ménès s’imagine l’embarras dans lequel se trouve Zidane, courtisé par ses deux ex-équipes de coeur et qui aura un choix décisif à faire si Alonso se fait virer.

Real Madrid, Équipe de France… Quel ancien amour Zinedine Zidane aura ses faveurs dans les mois à venir ? L’entraîneur français est bien évidemment pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France l’été prochain, mais il se murmure en Espagne que le divorce probable entre Xabi Alonso et le Real Madrid puisse faire réfléchir Zidane. Et de son côté, Pierre Ménès n’exclut aucune option comme il l’explique dans une vidéo sur sa chaine Youtube.

« Un choix à faire pour Zidane » « Tout le monde sait que ce sera Zizou ? Sauf si Xabi Alonso prend un coup de chausson dans les semaines qui arrivent et que Zizou est appelé en sauveur. Là, ce sera un choix à faire pour Zidane : est-ce qu’il préfèrera refuser l’offre du Real et attendre l’équipe de France dont il rêve depuis si longtemps, ou est-ce qu’il va repiquer avec le Real ? Je ne suis pas à sa place, je ne peux pas savoir », indique Pierre Ménès, qui s’imagine déjà la catastrophe pour l’équipe de France si Zinedine Zidane venait à préférer un retour au Real Madrid.