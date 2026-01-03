Zinedine Zidane à l’OM en 2026, la grosse mise au point !

Toujours libre depuis son départ du Real Madrid en 2021 et alors qu’il est fortement pressenti pour devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane pourrait-il se laisser tenter par le banc de l’OM s’il devenait disponible ? Pour Thibaud Vézirian, cela n’est pas du tout d’actualité et il n’y a rien à dire sur le sujet.
Bien qu’originaire de Marseille, Zinedine Zidane n’a jamais joué ni entraîné l’OM. En 2023, des rumeurs évoquaient une potentielle arrivée sur le banc du club olympien en cas de rachat par l’Arabie Saoudite, mais aujourd’hui, la tendance est qu’il prenne la succession de Didier Deschamps l’été prochain.
« Il n’y a rien du tout à dire sur Zidane et l’OM »
« Zidane à l’OM ? Pourquoi ? Pour numéro 10 ? Il manque un mec au milieu, il pourrait être pas mal (rires). Non je ne crois pas pour l’instant… J’ai déjà raconté tout ce qui s’était passé en 2023 au sujet de Zidane. Aujourd’hui, il n’y a rien du tout à dire sur Zidane et l’OM », a déclaré Thibaud Vézirian dans live diffusé sur Twitch.
Zidane un accord verbal avec la FFF
Sauf retournement de situation, c’est sur le banc de l’équipe de France que Zinedine Zidane devrait bientôt s’asseoir. Il fait office de grand favori pour remplacer Didier Deschamps à l’issue de la Coupe du monde 2026. Selon le journaliste Fabrizio Romano, il existe un accord verbal en ce sens entre la FFF et l’ancien entraîneur du Real Madrid.