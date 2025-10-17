Zinedine Zidane à l’OM, «il y a eu des rendez-vous» ! 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En septembre 2023, une bombe avait été lâchée par la presse française. En effet, il avait été révélé que Zinedine Zidane avait donné son feu vert à l'Arabie Saoudite pour venir entraîner l'OM. Deux ans plus tard, ça ne s'est pas concrétisé. Alors que Zizou devrait finalement prendre les commandes de l'équipe de France, des rendez-vous auraient bien eu lieu en vue d'une arrivée à l'OM.

Avec le départ de Didier Deschamps en 2026, Zinedine Zidane a tout pour devenir le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Pourtant, il y a quelques mois de cela, c'est un autre avenir qui était annoncé pour Zizou. En effet, France Bleu Provence avait lâché une véritable bombe en 2023. Il était ainsi expliqué que Zidane s'était mis d'accord avec l'Arabie Saoudite pour venir diriger l'OM une fois la vente du club phocéen actée. ZZ se serait alors vu proposer un projet complètement fou avec notamment une enveloppe de 300M€ pour son mercato à l'OM.

Vézirian confirme pour Zidane à l'OM ! Cette arrivée annoncée de Zinedine Zidane a bien évidemment fait rêver les fans de l'OM. Ce n'est toutefois jamais devenu une réalité. Sur Twitch, Thibaud Vézirian est revenu sur ce dossier à propos de Zidane, expliquant : « On le sait très bien, ça avait été dit par France Bleu Provence que l’Arabie Saoudite, qui pensait pouvoir officialiser l’OM en 2023, avait eu des rendez-vous avec le clan Zidane pour en faire un manager général apparemment de l’OM ».