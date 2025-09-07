Scandale Pierre Ménès : Le tacle insolite sur les réseaux sociaux !

Pierrick Levallet

Récemment, Pierre Ménès a fait une sortie qui a fait jaser. Le journaliste a en effet tenu des propos racistes au sujet de l’équipe de France en parlant de l’expérience footballistique de son fils. Les interventions se multiplient depuis pour dénoncer les paroles de Pierre Ménès. Et certains n’hésitent pas à le tourner en ridicule sur les réseaux sociaux.

Pierre Ménès s’est illustré par une nouvelle sortie polémique récemment. Invité de TV Liberté, l’ancien consultant de Canal+ a tenu des propos racistes pour évoquer l’expérience footballistique de son fils, faisant au passage un parallèle douteux avec l’équipe de France. « Il me dit “ils ne me disent pas bonjour, ils ne me passent pas la balle, ils m’engueulent quand j’ai le ballon, et ils ne prennent pas la douche avec moi” » reprochait notamment le journaliste.

«Regardez l’équipe de France, aujourd’hui il y a onze Noirs» « Je suis désolé de le dire, c’était la vérité, dans l’équipe, il n’y avait que des Maghrébins et des Noirs. C’est la réalité du football en Île-de-France, et du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d’honneur en région parisienne, vous verrez qu’il y a en général un blanc sur le terrain. Il est gardien de but ou arrière droit. Et regardez l’équipe de France, aujourd’hui il y a onze Noirs » a ainsi lancé Pierre Ménès.