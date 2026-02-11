L’OM «surpris» et «choqué», la vidéo qui fait polémique !

Alexis Brunet

Rien ne va plus pour l’OM. Après l’élimination en Ligue des champions et la grosse défaite contre le PSG lors du Classique (5-0), c’est Roberto De Zerbi qui a quitté Marseille. Le club phocéen a annoncé la nouvelle dans la nuit de mardi à mercredi. Les Phocéens ne sont toujours pas tranquilles, puisqu’une vidéo peu flatteuse pour eux fait polémique.

La fin de saison de l’OM s’annonce particulièrement éprouvante. Déjà, en termes de compétition, le club phocéen n’est plus engagé qu’en Ligue 1 et en Coupe de France car il s’est fait éliminer de la Ligue des champions à la surprise générale. Par la suite, il y a eu cette correction reçue face au PSG lors du Classique dimanche soir (5-0). Malheureusement, les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas pour les Marseillais, loin de là.

Ousmane Dembélé à Pierre-Emile Højbjerg : « Il est nul Balerdi, tu le sais ! »



INCROYABLE 😭pic.twitter.com/pkSVKX61wn — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 11, 2026

De Zerbi quitte l’OM Depuis plusieurs semaines, le climat est particulièrement tendu à l’OM et Roberto De Zerbi n’y a pas résisté. Dans la nuit de mardi à mercredi, le club phocéen a publié un communiqué pour acter sa séparation avec l’entraîneur italien. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »