Kylian Mbappé insulté, l'affaire va se régler au tribunal !

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé marche sur l’eau avec le Real Madrid. Le Français marque presque à chaque match et si cela ravit la Casa Blanca, cela ne plait pas à d’autres. Dernièrement, le champion du monde a notamment été insulté lors d’un match et l’affaire va se régler au tribunal car une plainte a été déposée.

Où s’arrêtera Kylian Mbappé ? Pour sa deuxième saison au Real Madrid, le Français a décidé d’augmenter le niveau et il enchaîne les buts. L’attaquant a déjà trouvé le chemin des filets à 38 reprises en 31 rencontres toutes compétitions confondues. Le Real Madrid peut s’estimer heureux d’avoir dans ses rangs l’ancien joueur du PSG car le reste de son équipe ne se montre pas forcément au niveau.

Mbappé insulté à Valence Dimanche 8 février, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de Valence pour le compte de la 23ème journée de Liga. À cette occasion, Kylian Mbappé s’est encore une fois montré décisif en inscrivant le second but madrilène en fin de match à la 91ème minute sur une passe décisive de Brahim Diaz. Une juste réponse aux fans valencians qui l’avait insulté pendant une bonne partie de la rencontre à coup de : « Mbappé, fils de p… ».