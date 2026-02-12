On annonce le «joueur parfait» au PSG : Luis Enrique réagit !

Le PSG peut compter sur de sacrés joueurs dans son effectif, à l’instar d’Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ou encore Vitinha. Mais pour le sélectionneur d’une prestigieuse équipe, c’est un autre joueur de Luis Enrique qui se rapproche de la perfection. Ce jeudi, l’entraîneur parisien a donné son point de vue.
Malgré la fin de la politique des stars au PSG, avec les départs de Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé, du très beau monde compose encore l’effectif de Luis Enrique, à commencer par le Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé. Mais ce n’est pas lui qui a reçu il y a quelques mois les éloges de Roberto Martinez, ancien sélectionneur de la Belgique, désormais à la tête du Portugal.
« Il est très proche de la perfection »
En juin dernier, Roberto Martinez se montrait dithyrambique à l’égard de Nuno Mendes, apparaissant à ses yeux comme le « meilleur arrière gauche » qu’il n’ait jamais vu, mais pas que. « On parle d’un joueur qui peut défendre en un contre un, qui peut jouer défenseur central, sur le côté, à l’intérieur. Il est très rapide, c’est un excellent finisseur et il a une grande qualité de passe. Je pensais que le joueur parfait n’existait pas, mais la vérité est que Nuno Mendes en est très proche », confiait-il, rapporté par Le Parisien.
La réaction de Luis Enrique
Ce jeudi, à la veille du match entre le Stade Rennais et le PSG en Ligue 1, Luis Enrique a été invité à commenter les déclarations du sélectionneur. « Je ne sais pas si le joueur parfait existe, je pense que non », a répondu l’entraîneur parisien, ce qui ne l’empêche pas d’être impressionné par les prestations de son latéral gauche : « S’il existe un joueur avec des qualités à la fois dans l’aspect physique, technique et personnel, alors Nuno serait clairement proche de la perfection, mais il n’y a pas de joueur parfait selon moi. »