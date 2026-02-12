On annonce le «joueur parfait» au PSG : Luis Enrique réagit !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG peut compter sur de sacrés joueurs dans son effectif, à l’instar d’Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ou encore Vitinha. Mais pour le sélectionneur d’une prestigieuse équipe, c’est un autre joueur de Luis Enrique qui se rapproche de la perfection. Ce jeudi, l’entraîneur parisien a donné son point de vue.

Malgré la fin de la politique des stars au PSG, avec les départs de Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé, du très beau monde compose encore l’effectif de Luis Enrique, à commencer par le Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé. Mais ce n’est pas lui qui a reçu il y a quelques mois les éloges de Roberto Martinez, ancien sélectionneur de la Belgique, désormais à la tête du Portugal.

« Il est très proche de la perfection » En juin dernier, Roberto Martinez se montrait dithyrambique à l’égard de Nuno Mendes, apparaissant à ses yeux comme le « meilleur arrière gauche » qu’il n’ait jamais vu, mais pas que. « On parle d’un joueur qui peut défendre en un contre un, qui peut jouer défenseur central, sur le côté, à l’intérieur. Il est très rapide, c’est un excellent finisseur et il a une grande qualité de passe. Je pensais que le joueur parfait n’existait pas, mais la vérité est que Nuno Mendes en est très proche », confiait-il, rapporté par Le Parisien.