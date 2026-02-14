Les choses «ne se sont pas bien passées», une «revanche personnelle» avec Habib Beye ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’il se rapproche activement d’une arrivée sur le banc de l’OM, Habib Beye a connu une fin d’histoire tumultueuse du côté du Stade Rennais. Si le jeune entraîneur sénégalais avait notamment connu une relation compliqué avec l’un de ses leaders, ce dernier lui a sèchement répondu ce vendredi soir après la victoire face au PSG.

L’histoire entre Habib Beye et le Stade Rennais ne s’est pas très bien terminée. En effet, l’entraîneur sénégalais a été démis de ses fonctions il y a quelques jours. S’il devrait rebondir à l’OM, Beye s’était pris le bec avec l’un de ses leaders en la personne de Brice Samba.

Le Stade Rennais sans Habib Beye : pic.twitter.com/qL0OlN9m0b — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) February 13, 2026

Habib Beye avait écarté Samba Le gardien international français avait été écarté du groupe face à Lens, et Habib Beye n’avait pas manqué de pointé du doigt son attitude. « (L’entraîneur) est garant de la performance de son équipe à travers le choix des joueurs. Il est aussi garant du respect de l’institution, dont je fais partie. À partir du moment où ces deux choses ne sont pas réunies, vous ne pouvez pas être dans l’équipe », confiait-il à l’égard de Brice Samba, auteur d’un excellent match ce vendredi soir pour son retour dans les buts face au PSG. Le portier français n’a pas manqué de répondre indirectement à son ex-entraîneur.