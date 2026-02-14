Les choses «ne se sont pas bien passées», une «revanche personnelle» avec Habib Beye ?

S’il se rapproche activement d’une arrivée sur le banc de l’OM, Habib Beye a connu une fin d’histoire tumultueuse du côté du Stade Rennais. Si le jeune entraîneur sénégalais avait notamment connu une relation compliqué avec l’un de ses leaders, ce dernier lui a sèchement répondu ce vendredi soir après la victoire face au PSG.
L’histoire entre Habib Beye et le Stade Rennais ne s’est pas très bien terminée. En effet, l’entraîneur sénégalais a été démis de ses fonctions il y a quelques jours. S’il devrait rebondir à l’OM, Beye s’était pris le bec avec l’un de ses leaders en la personne de Brice Samba.
Habib Beye avait écarté Samba
Le gardien international français avait été écarté du groupe face à Lens, et Habib Beye n’avait pas manqué de pointé du doigt son attitude. « (L’entraîneur) est garant de la performance de son équipe à travers le choix des joueurs. Il est aussi garant du respect de l’institution, dont je fais partie. À partir du moment où ces deux choses ne sont pas réunies, vous ne pouvez pas être dans l’équipe », confiait-il à l’égard de Brice Samba, auteur d’un excellent match ce vendredi soir pour son retour dans les buts face au PSG. Le portier français n’a pas manqué de répondre indirectement à son ex-entraîneur.
« C’est une petite revanche personnelle par rapport à la semaine dernière »
« C’est une petite revanche personnelle par rapport à la semaine dernière, des choses qui ne se sont pas bien passées. Maintenant, c’est le passé, la meilleure réponse est sur le terrain. Je suis très fier de ce qu’on a fait en équipe. On connaît tous la qualité de cette équipe de Paris, en plus ils sont venus avec leur équipe type donc je pense qu’ils voulaient vite plier le match. On a fait un match solide, costaud, c’est très bien pour la suite. Tout le monde s’est arraché ce soir. Quand on est comme ça, on est très difficiles à battre. On le savait mais on avait du mal à le répéter assez souvent. Maintenant on est dans la merde parce qu’on ne doit plus faire moins par rapport à ce soir. On doit enchaîner et garder cet état d’esprit. Il fallait casser cette spirale de défaites, c’est chose faite », a confié Brice Samba au micro de Ligue 1 +.