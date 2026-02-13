Une influenceuse draguée par Kylian Mbappé ? «La rumeur dit vrai»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu'on connait Kylian Mbappé le footballeur, quand il s'agit d'évoquer sa vie privée, c'est plus secret. En effet, en dehors des terrains, la star du Real Madrid laisse rien filtrer, notamment en ce qui concerne ses histoires d'amour. Il n'empêche que certaines langues se délient et c'est ainsi qu'une rumeur a notamment été confirmé avec une influenceuse française.

Kylian Mbappé est-il aujourd'hui en couple ? Voilà une question à laquelle il est très difficile de répondre. En effet, quand il s'agit de sa vie privée, le joueur du Real Madrid se fait très discret et il est difficile d'en savoir plus à ce sujet. Mais voilà que les rumeurs ont été nombreuses concernant les flirts de Kylian Mbappé avec les femmes. D'ailleurs, le capitaine de l'équipe de France a notamment tenté sa chance avec une ancienne candidate de télé-réalité et influenceuse française.

« Il avait demandé mon numéro, il m'avait écrit pour passer une soirée » Laura Marra l'avait assuré : elle a été draguée par le passé par Kylian Mbappé. En effet, l'influenceuse avait tout balancé à ce sujet, lâchant : « Je travaillais dans un restaurant, il avait demandé mon numéro, il m'avait écrit pour passer une soirée, voire plus. Je travaillais dans un restaurant, il avait demandé mon numéro, il m'avait écrit pour passer une soirée, voire plus ». Forcément, quand ça parle de Kylian Mbappé, ça fait énormément parler. Mais le fait que certains n'ont pas cru à cette version.