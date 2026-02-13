«Il a voulu la peau de…» : Kylian Mbappé a tenté un sale coup dans le vestiaire du PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Passé par le PSG entre 2017 et 2024, Kylian Mbappé a sans aucun doute marqué l’histoire du club parisien, dont il est le meilleur buteur. Cependant, l’actuel avant-centre du Real Madrid est parfois critiqué pour son attitude. Un certain observateur affirme d’ailleurs que le Bondynois aurait tenté un coup de Trafalgar au sein du vestiaire parisien. Explcications.

Depuis 2024, Kylian Mbappé fait les beaux jours du Real Madrid. L’attaquant de 27 ans rayonne individuellement, mais cela n’empêche pas les critiques collectives autour du club madrilène, avec lequel Mbappé n’a pour le moment rien gagné d’important. Surtout, certaines critiques à l’égard du Français paraissent similaires à celles que le Bondynois recevait déjà de son temps au PSG, à savoir un problème au niveau de son attitude et de sa communication.

Julien Cazarre dézingue Mbappé Dans un entretien accordé à Colinterview, l’humoriste et comédien Julien Cazarre a notamment soulevé l’épisode de la panenka réalisée par Mbappé, qui avait affirmé qu’il s’agissait d’un soutien à son coéquipier Brahim Diaz qui en avait raté une quelques jours plus tôt : « Si après tout ça, ton attitude ne change pas… La surcommunication aussi. Il n’arrive pas à donner quelque chose de naturel dans son côté empathique. L’épisode avec Brahim Diaz, ça pour moi, ça révèle tout ce qu’il est. Un mec qui est à côté. Il est à côté humainement. Il essaye de tout faire comme un mec qui maîtrise sa communication, mais le problème c’est que dans le football, on a besoin de sincérité pour aimer un mec. »