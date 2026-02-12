Un phénomène signe en Premier League, «le PSG hésitait» à le recruter !

Ce n’est pas un secret, mais la région Île-de-France contient un nombre incalculable de talents dans le monde du football. Si certains d’entre eux rejoindront plus tard le centre de formation du PSG, d’autres préfèrent s’exporter vers d’autres clubs formateurs. En 2013, un futur phénomène qui évoluait alors du côté du RC Joinville aurait pu rejoindre le club parisien, et s’est engagé cet hiver vers la Premier League. Explications.
Le PSG cherche toujours à s’affirmer en tant que club souhaitant former les meilleurs jeunes joueurs du monde. Au cours des dernières années, plusieurs Titis comme Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, ou encore Ibrahim Mbaye ont pu évoluer avec l’équipe première. Souvent, ces talents sont recrutés dès le plus jeune âgé en provenance de clubs de la banlieue parisienne. En 2013, le PSG aurait pu réaliser un très gros coup du côté du RC Joinville.
Jérémy Jacquet va rejoindre Liverpool
Si en 2024, le PSG a recruté Désiré Doué en provenance du Stade Rennais, le club breton a formé un nouveau phénomène en la personne de Jérémy Jacquet. Le défenseur central également issu de la génération 2005 s’est affirmé comme un joueur extrêmement prometteur, au point de s’engager en faveur de Liverpool cet hiver. Les « Reds » ont claqué 70M€ afin de recruter le Français, qui reste toutefois à Rennes jusqu’à la fin de la saison. Un ancien membre de la cellule de recrutement des jeunes du PSG a révélé dans les colonnes du Parisien que Jérémy Jacquet aurait pu être recruté pour le centre de formation parisien.
« Le PSG hésitait entre lui et Sékou Doucouré »
« Le PSG hésitait entre lui et Sékou Doucouré dont le profil était plus dans la philosophie de projection du club. Jacquet avait des qualités mais il semblait moins prêt techniquement », a confié ce dernier. « Quand je l’ai vu la première fois à Joinville, il n’y avait pas énormément de clubs sur lui. J’ai demandé à voir son père Dominique qui tenait la buvette du club. C’était la copie conforme de son fils, grand, avec de longues jambes », ajoute Khaled Gaarba, ancien recruteur de Rennes en région parisienne.