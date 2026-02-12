Un phénomène signe en Premier League, «le PSG hésitait» à le recruter !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, mais la région Île-de-France contient un nombre incalculable de talents dans le monde du football. Si certains d’entre eux rejoindront plus tard le centre de formation du PSG, d’autres préfèrent s’exporter vers d’autres clubs formateurs. En 2013, un futur phénomène qui évoluait alors du côté du RC Joinville aurait pu rejoindre le club parisien, et s’est engagé cet hiver vers la Premier League. Explications.

Le PSG cherche toujours à s’affirmer en tant que club souhaitant former les meilleurs jeunes joueurs du monde. Au cours des dernières années, plusieurs Titis comme Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, ou encore Ibrahim Mbaye ont pu évoluer avec l’équipe première. Souvent, ces talents sont recrutés dès le plus jeune âgé en provenance de clubs de la banlieue parisienne. En 2013, le PSG aurait pu réaliser un très gros coup du côté du RC Joinville.

Jérémy Jacquet va rejoindre Liverpool Si en 2024, le PSG a recruté Désiré Doué en provenance du Stade Rennais, le club breton a formé un nouveau phénomène en la personne de Jérémy Jacquet. Le défenseur central également issu de la génération 2005 s’est affirmé comme un joueur extrêmement prometteur, au point de s’engager en faveur de Liverpool cet hiver. Les « Reds » ont claqué 70M€ afin de recruter le Français, qui reste toutefois à Rennes jusqu’à la fin de la saison. Un ancien membre de la cellule de recrutement des jeunes du PSG a révélé dans les colonnes du Parisien que Jérémy Jacquet aurait pu être recruté pour le centre de formation parisien.