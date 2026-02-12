«Je suis scandalisé», le PSG concerné par un débat qui ne passe pas en Russie

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement, tout semble aller pour le mieux du côté du PSG. Il n'empêche que divers débats secouent le club de la capitale depuis quelques semaines maintenant. Et ces questions traversent même les frontières de la France. En effet, du côté de la Russie, on a décidé de réagir face à certaines affirmations qui n'ont pas manquer de scandaliser.

Il y a des joueurs au PSG à propos desquels on parle plus que d'autres. Ainsi, depuis le début de la saison, les caméras sont notamment braquées sur le poste de gardien de but. Recruté pour remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier est arrivé avec une énorme pression sur les épaules. Ne répondant pas aux attentes, l'ancien du LOSC a vu Matvey Safonov lui passer devant grâce à de très belles performances.

«Ça m'effraie» : La crainte de Mélissa Theuriau avec son fils qui joue au PSG https://t.co/IQRP5Zfwaz — le10sport (@le10sport) February 12, 2026

Safonov avec des légendes russes ? Le Russe ne partait pas numéro 1 au début de la saison, mais Matvey Safonov n'a rien lâché et ça finit aujourd'hui par payer au PSG. Il faut dire que le gardien se montre notamment extrêmement solide sur sa ligne au moment de devoir arrêter un penalty. C'est ainsi qu'en Russie, certains ont placé Safonov à la hauteur de deux légendes du football national : Lev Yashin et Igor Akinfeev. Mais voilà que cet avis est loin d'être partagé par tout le monde.