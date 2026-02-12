«Je suis scandalisé», le PSG concerné par un débat qui ne passe pas en Russie

Actuellement, tout semble aller pour le mieux du côté du PSG. Il n'empêche que divers débats secouent le club de la capitale depuis quelques semaines maintenant. Et ces questions traversent même les frontières de la France. En effet, du côté de la Russie, on a décidé de réagir face à certaines affirmations qui n'ont pas manquer de scandaliser.
Il y a des joueurs au PSG à propos desquels on parle plus que d'autres. Ainsi, depuis le début de la saison, les caméras sont notamment braquées sur le poste de gardien de but. Recruté pour remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier est arrivé avec une énorme pression sur les épaules. Ne répondant pas aux attentes, l'ancien du LOSC a vu Matvey Safonov lui passer devant grâce à de très belles performances.
Safonov avec des légendes russes ?
Le Russe ne partait pas numéro 1 au début de la saison, mais Matvey Safonov n'a rien lâché et ça finit aujourd'hui par payer au PSG. Il faut dire que le gardien se montre notamment extrêmement solide sur sa ligne au moment de devoir arrêter un penalty. C'est ainsi qu'en Russie, certains ont placé Safonov à la hauteur de deux légendes du football national : Lev Yashin et Igor Akinfeev. Mais voilà que cet avis est loin d'être partagé par tout le monde.
« Oui, il a brillé dans ce match et dans quelques autres, mais... »
Ancien gardien de l'URSS, Evegny Lochev a ainsi été très clair à propos du cas Matvey Safonov et de sa place dans la hiérarchie du football russe. Rapporté par Championat, il a alors balancé : « Safonov est parti en Europe, contrairement à beaucoup d'autres. Et il prouve ! Il prouve quand on lui fait confiance. Franchement, on ne lui fait pas souvent confiance. Mais quand on compare Safonov à Yashin et Akinfeev, je suis franchement scandalisé. Il faut bien plus que quatre penalties dans un match décisif pour y arriver, il faut quinze ans de compétition au plus haut niveau ! Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut les comparer. Pour l'instant, oui, il a brillé dans ce match et dans quelques autres. Mais on ne peut même pas encore affirmer avec certitude qu'il est le gardien titulaire du PSG. Mais il est talentueux, ça ne fait aucun doute. Le fait qu'ils ne le congédient pas et qu'ils lui aient fait confiance pour un match comme celui-ci, où il a arrêté quatre penalties et brillé, en dit long ».