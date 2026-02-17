Zinedine Zidane, la nouvelle équipe qu’il voulait absolument rejoindre : «Besoin de ce nouveau challenge»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane avait décidé de franchir une étape majeure au cours de sa carrière de joueur en choisissant un nouveau point de chute en 2001, alors qu’il était considéré comme une référence mondiale. Et l’ancien numéro 10 de l’équipe de France s’est confié sur la nécessité pour lui à cette époque d’aller vivre ce nouveau challenge…

Les faits remontent au mercato estival 2001 : Zinedine Zidane, qui portait les couleurs de la Juventus Turin depuis cinq ans, avait envie d’un nouveau projet pour la fin de sa carrière de joueur. Fortement désiré par le président Florentino Pérez du côté du Real Madrid, le meneur de jeu de l’équipe de France s’était donc retrouvé dans un transfert XXL, évalué à 80M€ (un record pour l’époque sur le marché). Et en juin 2022, à l’occasion de ses 50 ans, Zidane accordait une grande interview à L’EQUIPE dans laquelle il racontait les coulisses de cette signature au Real Madrid dont il avait tant besoin.

« Il me fallait ce départ » « C’est ce qui me manquait après la Juventus. Aller dans le plus grand club du monde. “500 millions de francs…” Oh, c’est le prix d’un Airbus ! Il fallait gazer (rire). Je venais d’avoir 29 ans. J’avais de la bouteille. Mais je savais qu’il me manquait ça, le Real Madrid. Quelque part, il me fallait ce départ pour rebooster ma carrière. J’étais à la Juve depuis cinq ans, j’avais tout gagné à part la Ligue des champions. On l’a perdue deux fois. J’avais besoin de cette relance, de ce nouveau challenge », a confié Zinedine Zidane, qui souhaitait donc du renouveau après cinq ans passés à la Juventus Turin.