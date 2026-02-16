Équipe de France : Zidane agacé par une star des Bleus, il l’a fait savoir !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avant de remporter la Coupe du monde 1998 et l’Euro 2000 et ainsi devenir une légende de l’équipe de France, Zinedine Zidane a aussi connu des échecs, notamment en 1996, quand les Bleus avaient été battus en demi-finale de l’Euro par la République Tchèque. Une élimination suivie par un accrochage avec l’un de ses coéquipiers.

Deux ans avant le sacre de 1998 et la première Coupe du monde remportée de son histoire, l’équipe de France avait été éliminée en demi-finale de l’Euro 1996 par la République Tchèque (0-0, 5-6 aux t.a.b.). Une élimination qui avait provoqué un malaise entre deux stars des Bleus : Zinedine Zidane et Youri Djorkaeff.

« Il ne faut pas toujours mettre la faute sur un seul joueur » N’ayant pas apprécié les critiques de son coéquipier, Zidane confiait auprès de L’Équipe : « J'ai été moins bon, et peut-être que dans la tête de certains les choses ont changé. Cela ne veut pas dire que Djorkaeff a été extraordinaire. Il ne faut pas toujours mettre la faute sur un seul joueur. Dans le foot il faut être solidaire. Il faut l'être quand l'équipe est bonne, et l'être encore quand l'équipe est moins bonne. Moi, je reconnais mes erreurs. Quand je vois certaines déclarations... Moi, je ne peux pas parler d'untel ou untel, ce n'est pas ma façon de voir le foot. On est un groupe, on est bons tous ensemble, on est mauvais tous ensemble. »