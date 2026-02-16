La petite blague sur RMC qui ne va pas du tout amuser Didier Deschamps

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques mois de la Coupe du monde, Didier Deschamps doit déjà avoir une idée de la liste qu'il dévoilera. Certains joueurs sont effectivement quasiment assurés de participer au Mondial, tandis que d'autres sont en balance, voire pas du tout dans la discussion. Et cela fait parler sur RMC.

La prochaine liste de Didier Deschamps, au mois de mars, sera particulièrement scrutée puisqu'il s'agira de la dernière avant la Coupe du monde. La majorité des joueurs qui seront présents au Mondial l'été prochain est connue, mais il reste quelques incertitudes. Et certains dossiers font parler à l'image de celui de Corentin Tolisso que le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas convoqué depuis l'Euro il y a 5 ans. Mais le milieu de terrain de l'OL réalise une très grosse saison en Ligue 1 dans un secteur de jeu qui n'est pas le plus fourni chez les Bleus. Et son absence continue d'intriguer.

🗣️ @gilbertbrisbois : "Dis-moi Samuel, tu sais pourquoi Deschamps a oublié le numéro de Corentin Tolisso ?"



😅 @samumtiti : "Je crois qu'il a changé de numéro de téléphone."



🇫🇷⭐ Corentin Tolisso est en direct dans l'After ! pic.twitter.com/BanDVrr7wK — After Foot RMC (@AfterRMC) February 15, 2026

Umtiti-Tolisso : La blague dans l'After Foot De nouveau buteur dimanche soir lors de la victoire contre l'OGC Nice (2-0), Corentin Tolisso était invité de l'After Foot après la rencontre. L'occasion d'échanger avec son ancien coéquipier Samuel Umtiti au sujet de l'absence du milieu de terrain de l'OL en Bleus. « Mais je crois qu’il a changé de numéro de téléphone non ? », s'amuse le nouveau consultant de RMC en référence à Didier Deschamps avant d'enchaîner de façon plus sérieuse : « Tu as tes objectifs en tête, il faut vraiment que tu fasses comme tu es en train de faire chaque semaine, montrer de quoi tu es capable. Ensuite, si tu arrives à avoir cette convocation, ce sera mérité ».