Transfert bloqué - Le PSG l'a «laissé pourrir» : La décision qu'il n'arrive toujours pas à comprendre

Depuis le début de l'ère QSI, le PSG a négocié de nombreux transferts, que ce soit dans le sens des arrivées comme des départs. Mais certaines opérations restent encore en travers de la gorge, teintées de regret. C'est le cas notamment de Kingsley Coman, qu'on a laissé partir et qui a brillé ensuite au Bayern Munich. Un autre joueur issu du centre de formation aurait pu connaître le même destin mais des années après, il ne comprend pas pourquoi le PSG ne l'a pas libéré.

En réussissant à bien se développer, le PSG a aussi amélioré la qualité de son centre de formation. Certains joueurs finissent par s'illustrer au niveau professionnel avec plus ou moins de réussite. Mais tous les dossiers ne connaissent pas le même succès et pour Lorenzo Callegari, ancien joueur du club, la pilule est encore difficile à avaler quelques années plus tard.

Un transfert avorté au Zénith Saint-Pétersbourg, il ne comprend pas Présent au centre de formation à partir de 2011, Lorenzo Callegari fait finalement ses débuts professionnels le 30 novembre 2016 avec le PSG, à 18 ans. Mais ce sera finalement sa seule apparition avec le maillot du club de la capitale jusqu'à son départ qui s'est fait attendre. Alors qu'il avait une touche pour être recruté au Zénith Saint-Pétersbourg, le PSG a voulu le garder sans pour autant le faire jouer. « J’étais encore sous contrat avec le PSG. Il y a eu cette porte de sortie qui s’est ouverte à moi. Mon agent à l’époque, qui était celui de Motta, connaissait Mancini qui était entraîneur au Zénith. C’est par le biais de mon agent que je suis entré en contact avec Mancini. J’étais au restaurant de mon père quand je l’ai eu au téléphone. On a parlé en italien, il m’a dit qu’il me connaissait, qu’il m’avait suivi, c’était après la préparation avec les pros. Il m’a expliqué les perspectives qu’il avait pour moi, qu’il comptait sur moi et qu’il me voulait dans son équipe. Après le but, ce n’était pas d’arriver et d’être titulaire, mais pour avoir une progression petit à petit. Tout était réglé, j’avais reçu un papier de l’intérêt du Zénith, c’était un prêt avec option d’achat. Je dis à mon agent d’en parler avec le PSG. Il revient vers moi peu de temps après en me disant que ce n’est pas possible, que le PSG veut me garder, qu’il compte sur moi » expliquait-il pour la chaîne Deux Nuits Avec sur YouTube.