PSG - «Je suis fatigué» : Luis Enrique dit stop !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la victoire contre le Paris FC (2-1), Luis Enrique s’est attardé sur l’arrêt du match suite aux chants anti-marseillais descendus des tribunes du Parc des Princes. Et l’entraîneur du PSG regrette que cela n’arrive pas dans les autres stades.

Dimanche soir, le PSG s'est imposé dans le derby contre le Paris FC (2-1) quelques jours avant le Trophée des champions contre l'OM. L'occasion pour les supporters présents au Parc des Princes de lancer ce choc avec quelques chants anti-Marseillais qui ont poussé les arbitres à arrêter le match durant quelques minutes. Ce qui a clairement agacé Luis Enrique.

Luis Enrique pousse un gros coup de gueule « Nous allons dans d'innombrables stades, dans tous les stades, on nous dit tout, mais ils n'arrêtent le match que lorsque nous jouons au Parc des Princes. Nous allons à Lyon, c'est la même chose, nous allons à Nantes, nous allons à Marseille, nous allons dans tous les stades. Nous acceptons l'ambiance, personne n'arrête le match. Ils n'entendent des chants méchants qu'au Parc des Princes. Je suis fatigué de voir qu'ils n'arrêtent que nos matches », lâche-t-il au micro de Ligue1+ avant de poursuivre.