PSG : Le transfert d’un joueur de l’équipe de France réglé de manière improbable !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a vu défiler un certain nombre de joueurs depuis le début de l’ère QSI en 2011, et notamment dans le secteur offensif. Un attaquant, qui évoluait justement en équipe de France à cette époque, avait d’ailleurs quitté le PSG au bout de trois ans, et ce de manière assez inattendue puisque ce sont deux de ses coéquipiers parisiens qui lui ont arrangé le coup avec un club étranger.

Passé par le PSG entre 2011 et 2014, Jérémy Ménez vivait à cette époque la plus grosse période sportive de sa carrière puisqu’il faisait également partie de l’équipe de France et avait d’ailleurs disputé l’Euro 2012 avec les Bleus. Et en mars 2025, dans un large entretien accordé à L’EQUIPE, Ménez est revenu sur les coulisses de son départ du PSG pour le Milan AC, avec une anecdote pour le moins inattendue : Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva, ses deux coéquipiers du PSG, ont largement contribué à ce transfert.

« Ils avaient appelé Galliani pour le convaincre » « La plus belle équipe dans laquelle j’ai évolué ? Justement celle du PSG à cette époque. Ça jouait bien, on prenait du plaisir et on gagnait. Et puis Zlatan (Ibrahimovic) était un leader naturel très impressionnant. Quand un mec comme lui débarque, qui a été champion je ne sais pas combien de fois, forcément tu as envie de l'écouter. On s'entendait bien lui et moi, il me connaissait avant son arrivée à Paris, car on s'était affrontés en Serie A. C'est d'ailleurs grâce à lui, et à Thiago (Silva), que je suis retourné ensuite en Italie, car ils avaient appelé (Adriano) Galliani pour le convaincre de me prendre », indique Jérémy Ménez sur son départ du PSG pour le Milan AC.