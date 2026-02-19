Habib Beye à l’OM : Deux autres profils sont suggérés (et ils sont inattendus)

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le feuilleton autour du nouvel entraîneur de l’OM a fait couler beaucoup d’encre depuis maintenant une semaine, et il se conclut avec l'arrivée d'Habib Beye. Mais un célèbre consultant ne valide absolument pas cette option menant à l’ancien coach du Stade Rennais, et a suggéré deux autres profils pour le poste à l’OM.

Une question est revenue en boucle ces derniers jours lorsqu’il s’agissait d’évoquer l’actualité de l’OM : qui viendrait succéder à Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur pour la fin de la saison ? Ce sera donc finalement Habib Beye, ancien joueur et capitaine de l’OM, qui présente donc l’avantage de déjà bien connaître l’environnement autour du club. Mais l’option Beye est loin de faire l’unanimité parmi les observateurs, et Jérôme Rothen s’est lâché à ce sujet mardi dans son émission sur RMC.

Beye à l’OM, du «copinage» selon Rothen L’ancien joueur du PSG a livré son point de vue radical à ce sujet : « Encore une fois, je vais peut-être être cash. Mais Habib Beye, en quoi il a la crédibilité pour entraîner l’OM aujourd’hui ? A part le copinage… Ce copinage a été fait aussi dans le recrutement de certains joueurs et de certaines personnes qui occupent des fonctions dans le club. C’est que ça. C’est un bordel sans nom », estime Jérôme Rothen, qui suggère deux autres profils plus surprenants aux dirigeants de l’OM pour ce poste d’entraîneur.