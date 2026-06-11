Zinedine Zidane : Un membre de l’équipe de France ne lui en a jamais voulu pour son coup de boule

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Les dernières images de Zinedine Zidane sur un terrain de football sont terribles. Pour cela, il faut remonter à 2006 et cette finale de Coupe du monde face à l'Italie. C'est alors qu'en prolongations, Zizou avait complètement disjoncté en assénant un coup de boucle à Marco Materazzi ce qui lui a voulu d'être exclu. Mais voilà qu'au sein de l'équipe de France, on ne lui en veut pas forcément.

La finale de la Coupe du monde 2006 entre l'équipe de France et l'Italie a de quoi laisser un goût amer. Alors que les Bleus se sont inclinés aux tirs au but, ça aurait pu se passer autrement. En effet, beaucoup pensent que l'exclusion de Zinedine Zidane durant les prolongations a été à l'origine de la chute française. Ces images ont fait le tour du monde, pour le dernier match de sa carrière, Zizou a complètement vrillé, assénant un coup de boule à Marco Materazzi. Exclu, le numéro 10 des Bleus n'avait donc pas fini la rencontre.

« Je n'en veux pas à Zidane d'avoir pris un carton rouge » Alors que certains expliquent cette défaite de l'équipe de France par l'exclusion de Zinedine Zidane, il n'est visiblement pas question de lui en vouloir chez les Bleus. Préparateur physique français en 2006, Robert Duverne est revenu sur ce coup de boule de Zizou, expliquant pour L'Equipe : « Sur le coup, on ne comprend pas ce qui se passe. Le banc italien voit la caméra du quatrième arbitre et me fait comprendre, presque désolé, que l'image est terrible. On comprend qu'il va être sanctionné sur la foi de cette vidéo. Je n'en veux pas à Zidane d'avoir pris un carton rouge, c'est le foot. À ce moment-là, je n'ai envie que de l'aimer parce que la personne qui s'en veut le plus, c'est lui, donc on n'a pas besoin de lui en vouloir ».