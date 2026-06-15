Mercato : Le PSG pourrait récupérer un chèque qui n'était pas prévu !

Le mercato estival a débuté et le Paris Saint-Germain est déjà au centre de tous les débats, avec des nombreuses pistes qui sont annoncées pour venir renforcer l’équipe de Luis Enrique. Mais les doubles Champions d’Europe en titre pourraient également voir d’importantes sommes venir renflouer les caisses, avec d’ailleurs quelques deals surprenants.
Le travail de Luis Campos et Luis Enrique est salué aux quatre coins de la planète football. Il faut dire que les deux hommes ont réalisé un véritable miracle, en faisant du PSG l’une des équipes les plus performantes avec notamment deux Ligues des Champions en l’espace d’un an. Mais ça ne fait que commencer...
Le PSG commence son mercato
Car à Paris, on construit déjà l’après, avec la prochaine saison qui pourrait être la plus dure. Campos aurait déjà commencé à travailler en coulisses, avec notamment un échec dans la piste menant à Julian Alvarez, international argentin de l’Atlético de Madrid. Mais c’est surtout sur le front des départs que ça pourrait bouger, avec un Gonçalo Ramos qui aurait annoncé sa volonté de quitter le PSG, sans oublier un Kang-In Lee qui semble avoir la cote sur le marché des transferts.
Le joli coup qui se dessine avec Ndour
Ces départs pourraient rapporter gros aux Parisiens, mais un jackpot inattendu devrait lancer ce mercato estival. Recruté en 2023, Cher Ndour a définitivement quitté Paris en février 2025, avec la Fiorentina qui a décidé d’investir 5M€ sur lui. Mais ses prestations ont énormément fait parler cette saison en Serie A et le milieu de terrain attiserait énormément de convoitises. C’est notamment le cas de la Juventus, où on verrait en lui le nouveau Paul Pogba. Et le PSG va en profiter, puisque lors de son départ Luis Campos a inséré une clause de 50% sur la revente du joueur ! Le site spécialisé Transfermarkt l’évalue actuellement à 20M€, mais à en croire La Gazzetta dello Sport ce montant pourrait vite monter en flèche.