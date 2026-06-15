Mercato : Le PSG pourrait récupérer un chèque qui n'était pas prévu !

Axel Cornic

Le mercato estival a débuté et le Paris Saint-Germain est déjà au centre de tous les débats, avec des nombreuses pistes qui sont annoncées pour venir renforcer l’équipe de Luis Enrique. Mais les doubles Champions d’Europe en titre pourraient également voir d’importantes sommes venir renflouer les caisses, avec d’ailleurs quelques deals surprenants.

Le travail de Luis Campos et Luis Enrique est salué aux quatre coins de la planète football. Il faut dire que les deux hommes ont réalisé un véritable miracle, en faisant du PSG l’une des équipes les plus performantes avec notamment deux Ligues des Champions en l’espace d’un an. Mais ça ne fait que commencer...

Le PSG commence son mercato Car à Paris, on construit déjà l’après, avec la prochaine saison qui pourrait être la plus dure. Campos aurait déjà commencé à travailler en coulisses, avec notamment un échec dans la piste menant à Julian Alvarez, international argentin de l’Atlético de Madrid. Mais c’est surtout sur le front des départs que ça pourrait bouger, avec un Gonçalo Ramos qui aurait annoncé sa volonté de quitter le PSG, sans oublier un Kang-In Lee qui semble avoir la cote sur le marché des transferts.