Gros transfert à OM : Un journaliste promet «un coup de maître qui bouleversera le marché» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l’ouverture du mercato, le nom de Mason Greenwood ne manque pas d’être commenté. Néanmoins, l’AS Roma ne semble pas avoir l’intention de se montrer particulièrement active et espère que l’OM reverra son prix à la baisse. Dans tous les cas, l’Italie annonce que ce sera «un coup de maître» si la Roma parvient à boucler cette opération.

Contraint de vendre cet été afin de renflouer ses caisses et ainsi répondre aux exigences de l'UEFA et de la DNCG, l'OM n'exclut aucun départ et semble avoir acté celui de Mason Greenwood. Néanmoins, l'ailier anglais est toujours là et s'est même présenté à la reprise de l'entraînement à La Commanderie lundi. Mais l'AS Roma continue d'en faire sa grande priorité, et pour le journaliste italien Fernando Orsi, ce serait un énorme coup.

Greenwood est très attendu en Italie « Seuls Milan et Côme ont été actifs sur le marché des transferts. Si la Roma recrute Greenwood, ce sera un coup de maître qui bouleversera le marché. La Roma pourrait rencontrer des difficultés d'ici une semaine. Scamacca est un bon avant-centre ; il a beaucoup progressé. Gasperini veut une équipe prête à jouer. La Roma a terminé troisième cette année car Milan et la Juventus n'ont pas réalisé une grande saison ; sinon, elles auraient disputé la Ligue Europa. Il faut se pencher sur les transferts et les arrivées », confie-t-il au micro de Radio Radio.