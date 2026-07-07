Le PSG encaisse un très gros chèque sur le mercato… et va recruter trois joueurs !

Très actif en coulisses, le PSG a surtout accéléré au niveau des ventes et devrait encaisser quelques jolis chèques. Dans cette optique, le club parisien va pouvoir enchaîner en renforçant son effectif. Plusieurs dossiers sont déjà ouverts et pourraient se conclure rapidement. Tout devrait rapidement s'accélérer.
Contrairement à l'été dernier, le PSG devrait cette fois-ci se montrer très actif sur le mercato. Et pour cause, il faudra régénérer un effectif qui a absolument tout gagner ces deux dernières saisons. Et surtout, Luis Campos et Luis Enrique compenseront les départs des joueurs qui demanderont à partir. Et après avoir fait le tour au PSG, plusieurs remplaçants ont d'ailleurs réclamé leur départ, ce qui va rapporter gros au club de la capitale.
Le PSG boucle plusieurs grosses ventes...
En effet, depuis l'ouverture du mercato, le PSG a déjà bouclé un gros transfert, à savoir celui de Gonçalo Ramos pour lequel l'AC Milan a déboursé 74M€, hors bonus. Le buteur portugais devient la deuxième plus grosse vente de l'histoire du PSG derrière Neymar (90M€, Al-Hilal), mais également la recrue la plus chère de l'AC Milan qui n'avait jamais déboursé une telle somme. Mais ce n'est pas tout puisque Lee Kang-In s'apprête également à partir. L'Atlético de Madrid s'apprêterait à débourser 40M€, bonus compris, pour le transfert de l'international sud-coréen. Au total, le PSG va donc récupérer plus de 110M€ grâce à ces deux ventes, sans oublier Randal Kolo Muani qui se rapproche de la Juventus.
... et va recruter plusieurs joueurs
Le PSG va donc pouvoir passer à la seconde phase de son mercato à savoir le recrutement. Dans cette optique, L'EQUIPE révèle que les Parisiens ont deux priorités à savoir Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Yan Diomandé (RB Leipzig), deux joueurs qui sont très chauds à l'idée de rejoindre la capitale. Mais encore faut-il trouver un accord avec les clubs qui réclament respectivement 50M€ et plus de 100M€. Mais ce n'est pas tout puisque Luis Enrique souhaite également recruter un latéral gauche afin d'offrir une alternative sérieuse à Nuno Mendes. Il s'agira d'un joueur avec un profil jeune.