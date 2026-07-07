Départ de l'OM : Aubameyang déjà d'accord avec son prochain club ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 37 ans, Pierre-Emerick Aubameyang est un joueur de l'OM, où il est sous contrat jusqu'en 2027. Mais le sera-t-il encore d'ici quelques semaines, à la clôture du marché des transferts ? Devant réduire sa masse salariale, le club phocéen pourrait voir d'un bon oeil un départ du Gabonais. Et voilà qu'Aubameyang pourrait bien avoir trouvé sa prochaine équipe.

Nouveau président de l'OM, Stéphane Richard a donné une interview à La Provence il y a quelques jours annonçant clairement la couleur pour ce mercato estival. Le successeur de Pablo Longoria a alors donné une priorité : réduire la masse salariale. « L'objectif est de baisser drastiquement la masse salariale. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un problème récurrent à l'OM : une masse salariale beaucoup trop importante, surtout par rapport aux résultats. Il faut revenir à quelque chose qui s'inscrit davantage dans la norme. C'est impératif », a assuré Stéphane Richard.

Aubameyang va-t-il quitter l'OM ? A l'OM, il faut donc faire partir les gros salaires et ça pourrait notamment concerner Pierre-Emerick Aubameyang. Faisant partie des joueurs les mieux payés à Marseille avec 350 000€ bruts mensuels, le Gabonais serait donc un candidat idéal au départ. Le fait est que Bruno Genesio, nouvel entraîneur du club phocéen, se verrait bien continuer avec Aubameyang sous ses ordres la saison prochaine à Marseille. En parallèle, PEA aurait quelques touches à l'étranger et voilà qu'une proposition aurait fait mouche à ses yeux.