Départ de l'OM : Aubameyang déjà d'accord avec son prochain club ?

A 37 ans, Pierre-Emerick Aubameyang est un joueur de l'OM, où il est sous contrat jusqu'en 2027. Mais le sera-t-il encore d'ici quelques semaines, à la clôture du marché des transferts ? Devant réduire sa masse salariale, le club phocéen pourrait voir d'un bon oeil un départ du Gabonais. Et voilà qu'Aubameyang pourrait bien avoir trouvé sa prochaine équipe.
Nouveau président de l'OM, Stéphane Richard a donné une interview à La Provence il y a quelques jours annonçant clairement la couleur pour ce mercato estival. Le successeur de Pablo Longoria a alors donné une priorité : réduire la masse salariale. « L'objectif est de baisser drastiquement la masse salariale. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un problème récurrent à l'OM : une masse salariale beaucoup trop importante, surtout par rapport aux résultats. Il faut revenir à quelque chose qui s'inscrit davantage dans la norme. C'est impératif », a assuré Stéphane Richard.
Aubameyang va-t-il quitter l'OM ?
A l'OM, il faut donc faire partir les gros salaires et ça pourrait notamment concerner Pierre-Emerick Aubameyang. Faisant partie des joueurs les mieux payés à Marseille avec 350 000€ bruts mensuels, le Gabonais serait donc un candidat idéal au départ. Le fait est que Bruno Genesio, nouvel entraîneur du club phocéen, se verrait bien continuer avec Aubameyang sous ses ordres la saison prochaine à Marseille. En parallèle, PEA aurait quelques touches à l'étranger et voilà qu'une proposition aurait fait mouche à ses yeux.
Un accord avec Corum ?
Alors que l'OM attendrait 1,5M€ pour le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang, voilà que l'attaquant de 37 ans pourrait s'envoler pour la Turquie. En effet, selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, le club de Corum ferait actuellement le forcing pour obtenir la signature de PEA. Les dirigeants turcs auraient déjà rencontré Aubameyang, qui serait visiblement tombé d'accord avec eux d'un point de vue financier. Une première étape pour le club de Corum qui doit désormais en faire de même avec l'OM. A suivre...