Aubameyang : Une discussion bouleverse complètement son avenir à l'OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, il faut s'attendre à de nombreux départs à l'OM. Compte tenu des besoins financiers du club phocéen, qui doit aussi réduire sa masse salariale, de gros noms vont faire leurs valises. Alors qu'on parle beaucoup de Mason Greenwood, le cas de Pierre-Emerick Aubameyang fait aussi parler. Partira ? Ne partira pas ? L'avenir du Gabonais aurait visiblement évolué au cours des dernières heures.

A 37 ans, Pierre-Emerick Aubameyang fait aujourd'hui partie des plus gros salaires de l'OM. Forcément, à l'heure où le club phocéen doit drastiquement réduire sa masse salariale, un départ du Gabonais pourrait faire énormément de bien. Selon les informations de Onze Mondial, dernièrement, Aubameyang se dirigeait d'ailleurs vers un départ de l'OM compte tenu du contexte actuelle à Marseille. Mais voilà qu'aujourd'hui, PEA ne serait plus aussi radical sur le sujet.

Une discussion Genesio-Aubameyang qui relance tout ? Ce lundi, Pierre-Emerick Aubameyang était présent à la reprise de l'entraînement de l'OM. L'occasion pour le Gabonais de faire la connaissance de Bruno Genesio, le nouvel entraîneur du club phocéen. Les deux hommes n'auraient alors pas manqué d'échanger et comme l'explique Onze Mondial, le successeur d'Habib Beye aurait fait savoir à Aubameyang qu'il aimerait le voir rester. Des propos qui auraient plu au principal intéressé, qui pourrait ne pas dire non pour rester à l'OM... mais tout dépendra des offres qui arriveront cet été.