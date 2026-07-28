«Tout le monde travaille en interne» : Bruno Genesio en dit plus sur le mercato de l’OM, ça pourrait s’agiter «dans les jours qui viennent»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si l’OM s’est séparé de certains éléments depuis l’ouverture du marché des transferts, aucun renfort n’a encore été enregistré par Bruno Genesio, qui ne s’inquiète pas de la situation. Le nouvel entraîneur phocéen s’est prononcé sur le mercato lors d’un point presse organisé à la Commanderie ce mardi.

En l’absence de Ligue des champions, l’Olympique de Marseille doit se résoudre à se séparer de ses meilleurs éléments pour renflouer les caisses. Après les ventes de Mason Greenwood à Fenerbahçe et Pierre-Emerick Aubameyang au Deportivo La Corogne, et le prêt avec option d’achat d’Hamed Junior Traoré au Genoa, Leonardo Balerdi pourrait être le prochain à prendre le large. Si le mercato est très actif dans le sens des départs, c’est en revanche bien plus calme concernant les arrivées. Une situation qui n’étonne pas Bruno Genesio, serein à moins d’un mois de la reprise de la Ligue 1.

« Il est important de conserver une colonne vertébrale composée de joueurs qui connaissent le club, le contexte marseillais et la Ligue 1 » « En tant qu'entraîneur, il y a d'abord l'aspect sportif. Lorsque vous disposez de bons joueurs, vous souhaitez naturellement les conserver. Je serais très heureux de pouvoir compter sur Igor (Paxao), Amine (Gouiri) et l'ensemble des joueurs de qualité qui composent cet effectif. Ensuite, il existe un volet financier qui ne relève pas de ma responsabilité. Il appartient au président, Gregory Lorenzi ainsi qu'à la direction sportive de gérer les contraintes imposées par la DNCG, a conscience Bruno Genesio. Je n'ai aucune prise là-dessus. En revanche, je pense qu'il est important de conserver une certaine stabilité, une ossature, une colonne vertébrale composée de joueurs qui connaissent le club, le contexte marseillais et la Ligue 1. Cela représente une garantie importante. Maintenant, je suis arrivé en connaissant parfaitement la situation. Je sais que des mouvements peuvent intervenir. J'échange quotidiennement avec les joueurs afin qu'ils restent concentrés sur leur travail et ne se dispersent pas malgré les rumeurs du mercato. »

« Le poste de latéral droit fait partie des priorités » Relancé sur les besoins identifiés par l’OM lors de ce point presse organisé avant un entraînement, Bruno Genesio affiche notamment sa volonté de se renforcer sur le flanc droit. « Le poste de latéral droit fait partie des priorités après certains départs. Nous en discutons régulièrement avec la direction sportive, a reconnu le nouvel entraîneur de l’OM, rapporté par Le Phocéen. Il faut cependant savoir être patient. En tant que staff, nous aimerions disposer de notre effectif le plus rapidement possible afin de travailler dans les meilleures conditions, mais le mercato demande parfois du temps. Nous savons qu'il faudra également nous adapter en fonction des éventuels départs qui pourraient encore intervenir. »