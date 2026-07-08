Le PSG boucle un nouveau joli coup à 0€ : Il annonce du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après s’être séparé de Gonçalo Ramos, le PSG a officiellement lancé son recrutement avec la signature d’Alessandro Longoni, qui débarque en provenance de l’AC Milan. Et le jeune portier italien n’a pas manqué d’afficher des ambitions très élevées avec le club de la capitale où il occupera dans un premier temps le rôle de troisième gardien.

C'est désormais officiel, le PSG tient sa première recrue estivale. Il s'agit d'Alessandro Longoni (18 ans). Le jeune portier italien débarque libre en provenance de l'AC Milan. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée du gardien de but italien Alessandro Longoni. Âgé de 18 ans, le natif de Côme s’est engagé avec le Club jusqu’en 2031. Il portera le numéro 16 », précise le communiqué officiel du PSG. Et il ne manque clairement pas d'ambition comme il l'a fait savoir dans une interview accordée au site officiel du club parisien.

Longoni annonce du lourd au PSG ! « Tout d'abord, je tiens à remercier le Président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée et pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Lorsque j'ai reçu le premier appel, j'ai ressenti un immense enthousiasme et beaucoup de bonheur. En même temps, j'étais conscient que c'était exactement ce que j'ai toujours voulu. J'ai toujours travaillé très dur en attendant une opportunité comme celle-ci, qui s'est présentée. Je suis très heureux et je vais continuer à travailler comme je l'ai toujours fait afin de rendre cette confiance », confie-t-il dans une premier temps avant de poursuivre.